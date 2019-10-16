В Москву идет тепло Какой будет погода в октябре и ноябре

Уже в четверг температура воздуха в столице повысится до +16 градусов. Дождей до конца недели, скорее всего, не будет. Не исключено, что и ноябрь будет теплее, чем обычно, рассказал “Ъ FM” научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На центр европейской части России перемещается область высокого давления, поэтому температура ожидается вполне высокая уже в четверг: +14... +16 градусов. Ночь будет не такая холодная, как со вторника на среду, — температура составит +6...+8 градусов. В последующем все-таки еще будут остаточные процессы, связанные с циклонической деятельностью, хотя давление все равно останется высоким»,— говорит Роман Вильфанд. — «Небольшой дождь возможен только 18 октября, но в целом будет тепло: ночью около +10, днем +12...+14 градусов.

19 октября в Москву придет сказочная погода, дневные температуры — +13...+15 градусов, преимущественно без осадков. 20 и 21 октября даже дойдет до +11...+16 градусов.

В ноябре температура на европейской территории ожидается около и выше нормы. Но степень уверенности в правильном осуществлении этого прогноза составляет 65-67%, и, повторяю, это высший мировой уровень. За четверть века качество прогнозов повысилось на 10-11%, то есть нужно понимать, что в случае из трех прогнозов один не оправдывается».

В Гидрометцентре прогнозируют, что ноябрь почти на всей территории России будет теплее, чем обычно.