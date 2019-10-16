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Спецпроекты «КоммерсантЪ»

За срыв сроков замены лифтов в Краснодаре подрядчикам начислили 26 млн рублей штрафов

Задержка сроков сдачи новых лифтов в домах кубанской столицы составляет же почти три месяца. По информации мэрии, это связано с неисполнением подрядными организациями взятых на себя обязательств. Сумма начисленных штрафов за срыв сроков сдачи оборудования на сегодняшний день составляет 26 млн руб.

Всего в 2019 году за счет средств Фонда капитального ремонта должны были заменить лифты в 119 многоквартирных домах Краснодара. Это 359 кабин. На настоящий момент полностью запущены в эксплуатацию 220 лифтов в 67 домах, еще 96 лифтов в 31 доме проходят проверку. Работы не завершены по 43 лифтам в 21 доме.

Василий Хитрых


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