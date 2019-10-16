В Екатеринбурге сел резервный борт Владимира Путина

По данным сервиса Flightradar24, в аэропорту Кольцово сел резервный борт, используемый для перевозки президента РФ Ил-96-300PU (бортовой номер RA-96016). Предположительно, именно на нем прибыл в Екатеринбург Дмитрий Медведев. Два часа назад воздушное судно вылетело из московского аэропорта «Внуково», где базируются самолеты Специального летного отряда (СЛО) «Россия», занимающиеся перевозкой первых лиц. За несколько часов до этого в «Кольцово» приземлился другой самолет СЛО «Россия» Ту-204-300 (бортовой номер RA-64059), используемый Управлением делами президента РФ.

Интересно, что в районе 15 часов по местному времени в районе Екатеринбурга пролетал борт №1 — флагманский самолет управления делами президента — Ил-96-300PU (бортовой номер RA-96020). С радаров сервиса Flightradar24 он исчез на подлете к Екатеринбургу. Ранее в этом же направлении летел борт СЛО «Россия» Sukhoi Superjet 100-95B (бортовой номер RA-89040). Последний раз он был запеленгован в районе Тюмени. Кроме того, на север УрФО в обед направлялись два самолета Минобороны РФ — Ту-154В-2 (бортовой номер RA-85594) и Ту-154М (бортовой номер RF-85136), оба вылетевшие с аэродрома «Чкаловский» в Москве.

Сегодня, 16 октября Дмитрий Медведев примет участие в международной выставке «Дорога-2019», которая пройдет в «Екатеринбург-Экспо». Господин Медведев также проведет рабочую встречу с губернатором региона Евгением Куйвашевым. Участие в выставке также принимают представители 83 регионов страны, вице-премьер Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, руководитель Росавтодора Андрей Костюк.

Международная специализированная выставка «Дорога» является площадкой для коммуникации всех участников дорожной отрасли. В 2019 году мероприятие приурочено к Дню работников дорожного хозяйства. Выставку организует Федеральное дорожное агентство совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ и госкомпанией «Российские автомобильные дороги» при поддержке Министерства транспорта РФ. Ежегодно в выставке принимают участие свыше 140 госучреждений, более 200 российских и зарубежных отраслевых компаний.

Игорь Лесовских