Творческие индустрии вырастут системно

Творческие индустрии — в том числе кино, телевидение, реклама, дизайн — стали одним из драйверов роста ведущих мировых экономик. В России оборот креативных отраслей увеличивается на схожем уровне, на 15% в год, однако их дальнейшему развитию мешают разрозненность участников рынка и отсутствие системной государственной поддержки, говорят сами компании.

Креативная экономика

Российские креативные индустрии развиваются ускоренными темпами: если в 2017 году их оборот, по данным агентства «Интермедиа», вырос на 6%, до 2,5 трлн руб., то в 2018 году рост составил уже 15%, а совокупный объем достиг 2,9 трлн. В число творческих рынков агентство включает кинопрокат, аудиовизуальные сервисы, театры и концертные залы, рекламную индустрию, видеоигры и прочее. В мире креативные индустрии также растут на 15% ежегодно — и это больше, чем какие-либо другие отрасли мировой экономики, обращают внимание в Ассоциации IPChain. Креативные индустрии, отмечают представители Ассоциации, уже стали драйвером для развития экономики в развитых странах — Британии, Германии, Сингапуре и США.

При этом в России творческие рынки существуют разрозненно, в том числе потому, что законодательство не содержит понятия «креативная индустрия», а потому не существует и единой системы поддержки представителей этих отраслей, как и единой среды для взаимодействия участников, сетуют в IPChain. Эту ситуацию, вероятно, поможет исправить Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и его новый комитет по интеллектуальной собственности, председателем которого был назначен глава IPChain Андрей Кричевский. В конце сентября комитет провел первую встречу с участниками креативных индустрий, на которой обсуждались пути развития отрасли, ее правовой статус и сотрудничество с традиционным крупным бизнесом.

Системное творчество

По мнению вице-президента РСПП Игоря Вдовина, в России роль креативного сектора недооценена, а творческому бизнесу на хватает финансирования, взаимодействия с крупными игроками, а также и внимания со стороны государства. С такой позицией, впрочем, согласились не все участники отрасли. Заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Капков считает, что креативные компании и без дополнительных грантов показывают хорошие обороты, но в то же время государственные дотации можно направить на образование.

При этом если взгляды на дополнительное финансирование креативных индустрий расходятся, то с тем, что отрасль должна быть систематизирована на государственном уровне, согласны большинство участников рынка. Начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков напомнил, что сейчас президентский Совет по культуре и искусству разрабатывает новый закон о культуре и культурной деятельности и версии поправок содержат определение креативной индустрии. Господин Новиков при этом выделяет культурную деятельность в целом и творческие индустрии в частности — последние направлены на получение коммерческой выгоды, уточнил он. С Сергеем Новиковым согласна и директор Universal University Екатерина Черкес-заде, которая заявила, что сейчас часть креативных индустрий относится к сфере культуры и потому традиционно убыточна. Приглашенный преподаватель университета Хартфордшира (Великобритания) Дмитрий Карпов также отделяет творческую деятельность от креативной. «Креативный человек — это тот, кто создает добавленную стоимость и извлекает максимальную выгоду»,— считает он.

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский полагает, что, поскольку рост креативной экономики обгонит все другие экономические сферы, участникам креативных индустрий уже сейчас важно осознать себя как отрасль экономики, чтобы выстроить внутриотраслевое взаимодействие и диалог с государством, сформировать инвестиционную инфраструктуру. Эксперт по интеллектуальным правам Анатолий Семенов полагает, что Ассоциация IPChain может сама предоставить платформу для взаимодействия между участниками креативных индустрий и государственное регулирование в этом случае не потребуется.

Основатель проекта Faces & Laces Дмитрий Оскес подтверждает, что креативным отраслям важно в первую очередь больше общаться между собой, поскольку все индустрии «чрезвычайно разрозненны, атомизированы, и для некоторых большой сюрприз, что они часть целой отрасли — креативных индустрий».

Важнейшее из искусств

Партнер в инвестиционном фонде ранних стадий The Untitled Ventures Игорь Лутц среди наиболее консолидированных участников рынка называет кино и телевидение. В целом же масштаб креативного сектора непонятен, а потому пока сложно определить, как индустрии можно помочь, в том числе с помощью регулирования, заключает он.

Кинопрокат неслучайно пользуется наиболее системной поддержкой государства. Старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Никита Гусаков напоминает, что государство наиболее последовательно финансирует кино, поскольку эта отрасль сформировала наиболее четкий запрос. В итоге сейчас продюсеры и кинотеатры получают миллиардные субсидии, значительная часть из которых распределяется на безвозвратной основе.

Сам РЭЦ неоднократно поднимал вопрос о развитии креативных индустрий. Пока что центр в основном помогает продавать за рубеж как раз видеоконтент — сериалы, фильмы и мультфильмы, однако в дальнейшем хочет расширить этот список. На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года представитель РЭЦ обращал внимание, что в российской креативной отрасли в целом пока недостаточно развит малый и средний бизнес: если в США, Китае и Канаде на небольшие компании приходится от 50% до 90% оборота творческих индустрий, то в России показатель пока не превышает 20%.

Чтобы помочь предпринимателям, РЭЦ разрабатывает меры государственной поддержки, в том числе готов помогать с льготными кредитами, налоговыми и таможенными преференциями, а также привлекать иностранные инвестиции. Развитие экспорта интеллектуальной собственности положительно скажется и на других сферах, объясняют в РЭЦ: например, продажа прав на персонажей из мультфильмов приводит к росту рынков одежды, аксессуаров, продуктов питания, на которые наносятся изображения героев.

Результаты у деятельности РЭЦ уже есть: Фонд кино отчитывался, что объем зарубежных сборов российских фильмов вырос с $11 млн в 2015 году до $41 млн в 2018. Из них значительная часть приходится на анимацию: например, наибольшую для российских картин кассу в Китае смогла собрать «Снежная королева 3». Бокс-офис мультфильма, вышедшего в 2016 году, превысил $20 млн, тогда как рекордсмен российского кинопроката «Движение вверх» освоил в Китае около $13 млн. Всего же четыре части франшизы «Снежной королевы» заработали к началу 2019 года более $100 млн: права на мультфильмы были проданы в 150 стран и переведены на 30 языков, писал “Ъ”. Еще один пример успешной российской анимации — мультфильм «Маша и Медведь». В октябре студия Animaccord сообщала, что права на четвертый сезон сериала приобрел Netflix, а в сентябре анимация вышла в кинотеатрах Великобритании.

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева отмечает, что сейчас российская анимация находится в зоне пристального внимания инвесторов, а представители зарубежных компаний регулярно присутствуют на крупных отечественных питчингах и готовы соинвестировать в российский анимационный контент. Высокую инвестиционную привлекательность анимационной отрасли в «Союзмультфильме» объясняют уникальной авторской школой, которая сложилась в том числе потому, что индустрия долгие годы существовала вне рыночных условий. Так что благодаря именно креативной составляющей российским студиям удастся в ближайшие годы совершить колоссальный скачок в развитии, перекрыв тем самым некоторое технологическое отставание, которое сформировалось за десятилетия застоя в индустрии, уверена госпожа Слащева.

Несмотря на то что новая отечественная анимация еще очень молода — ей, по сути, около 12–14 лет,— на рынке уже появились первые примеры совместного производства с крупными европейскими и американскими китайскими компаниями уже есть. Так, в 2019 году «Союзмультфильм» и французская продюсерская компания Cyber Group подписали соглашение на производство четырех сериальных проектов, первый из которых, «Оранжевая корова», уже находится в совместном производстве.

Юлиана Слащева уверена, что для роста экспорта креативных индустрий в целом надо прежде всего закрепить необходимость развития сектора в соответствующих стратегических документах. Кроме того, понадобятся инструменты поддержки каждой отрасли или комплекса отраслей внутри индустрии. В анимации такие механизмы уже отчасти работают, но отрасль ждет субсидирования затрат на дубляж и адаптацию фильмов и сериалов на иностранные языки. Соответствующее постановление должно выйти уже в 2019 году, напоминает госпожа Слащева. Кроме того, студиям бы помогло субсидирование лицензионных расходов, добавляет она.

Неформатные площади

Креативным индустриям в России есть где развиваться. По данным генерального директора Flacon-X Яна Ярмощука, работающего с креативными пространствами, в стране сейчас около 1,6 млн кв. м недвижимости можно отнести к творческим кластерам. Он считает, что креативные кластеры и неформатная недвижимость — это инфраструктура, которая скорее следует за развитием индустрий, но в то же время индустрии и сами развиваются благодаря близкому соседству в кластерах.

Впрочем, у креативных кластеров тоже есть проблемы. По словам господина Ярмощука, творческие бизнесы, как правило, не могут предложить высокий доход. Операционная рентабельность креативных объектов обычно чуть хуже, чем у стандартных торговых или бизнес-центров, поскольку в этом случае выше затраты на фонд оплаты труда, маркетинг и программную деятельность, говорит господин Ярмощук. Так что творческие компании он характеризует как более проблемных арендаторов, и дело не только в маржинальности. «Чем нестандартнее бизнес, тем больше нюансов. Далеко не каждый собственник готов решать дополнительный ворох вопросов, касающихся дизайна, специфических требований, нестандартного режима работы, массовых мероприятий»,— рассуждает Ян Ярмощук. С другой стороны, говорит господин Ярмощук, хотя в творческих компаниях больше провалов, но и выигрыш в случае победы несоразмерно высок, и это очень похоже на венчурные инвестиции. Потенциальный выигрыш привлекает и традиционных девелоперов: у них растет интерес к новым, нестандартным подходам к недвижимости, знает Ян Ярмощук. «Там, где по какой-то причине "не летит" жилье, офис, склад или производство, начинается поиск альтернативных идей. И еще растет желание получить в свой портфель объект, которым можно гордиться»,— полагает он.

Андрей Кричевский настаивает, что креативные бренды могут развиваться еще успешнее, если отрасли объединятся — это будет эффективнее, чем, например, добиваться льгот по отдельности, как это сделали российская анимация или кинопрокат. В том числе для консолидации креативных рынков участники встречи в РСПП предложили создать бренд Creative Russia, под которым можно будет продвигать продукты любой творческой индустрии.

Елизавета Макарова