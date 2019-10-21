Борьба с мошенниками глазами оператора

Как рассказал «Деньгам» коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон, «МегаФон» проводит тщательную проверку по каждому обращению с подозрением на мошенничество. Если мошенничество подтверждается — осуществляется блокировка, если нет — номер не блокируется.

«В июне—августе 2019 года к нам поступили жалобы от банков и ЦБ на 2269 номеров, которые предположительно использовались мошенниками, из них в итоге 900 были заблокированы за мошенничество,— указывает он.— При этом от ЦБ к нам пришло 97 номеров, из которых 46 были заблокированы». Для сравнения: за весь 2018 год компания получила 4793 номера с подозрением на мошенничество в отношении клиентов банков, из них от ЦБ — 14.

«МегаФон» уже не первый год работает напрямую с банками и оказывает помощь в защите клиентов от различных видов мошенничества, указывает эксперт. Так, за июнь—август «МегаФон» заблокировал около 350 тыс. входящих вызовов от мошенников с подменой номера на номера банков или номера, визуально схожие с номерами call-центров банков.

Кроме звонков в июне—августе «МегаФон» заблокировал более 25 тыс. СМС мошеннического характера, направленных владельцам банковских карт.