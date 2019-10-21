Канкрин и Пушкин

В 1834 году Александр Сергеевич Пушкин обратился с просьбой о выдаче ему из казны 20 тыс. рублей сроком на два года под установленный процент для издания книги о пугачевском бунте. Министром финансов Канкриным был подготовлен императорский указ о выдаче ссуды без процентов и без вычета в пользу увечных воинов. Таким образом, Канкрин сэкономил Пушкину 2,8 тыс. рублей, которые тот должен был бы заплатить за пользование ссудой. Через год Пушкин попросил новую ссуду — в размере 30 тыс. рублей. Благодаря Канкрину эта ссуда также была беспроцентной, не считая вычета в пользу увечных воинов войны 1812 года (5% от суммы).

По ходатайству Канкрина, поданному в день смерти Пушкина, был прощен остаток его долга, составлявший 43 333 рубля 33 копейки.