Современники и потомки о Канкрине

«Нет у нас, во всем государстве, человека способнее Канкрина быть министром финансов». (М. М. Сперанский, 1813)

«Вельможа добрый, благородный,

Ты исполинский труд несешь,

Для пользы царской и народной;

В храм славы бодрственно идешь!»

(М. М. Поднебесный. «Прогулка на выставке российских изделий в Санкт-Петербурге 1833 года», 1833)

«То Канкрин!!! — пришел с алтыном

Из далеких чуждых стран;

Стал России верным сыном,

Понабив себе карман».

(С. А. Соболевский. «Канкриниада», 1839 — ответом на эту эпиграмму стала поданная Канкриным Николаю I записка с перечислением всех полученных от императора денег, земель и имений)

«Достаточно просмотреть последние отчеты русского департамента торговли, чтобы убедиться, что Россия, благодаря принятой ею системе Канкрина, достигла благоденствия и что она гигантскими шагами подвигается как по пути богатства, так и могущества». (Фридрих Лист, 1841)

«Я помню: был старик — высокий, худощавый,

Лик бледный; свод чела разумно-величавый,

Весь лысый; на висках седых волос клочки;

Глаза под зонтиком и темные очки.

Правительственный сан! Огромные заботы.

Согбен под колесом полезной всем работы

Угодничества чужд, он был во весь свой век

Советный муж везде и всюду — человек…»

(В. Г. Бенедиктов. «Он», между 1845 и 1857)

«Имя графа Канкрина пользуется доселе большим уважением; время его управления считается золотым веком русским финансов». (Н. Х. Бунге, 1864)

«Так, однажды передали государю, что Канкрин нажил, разумеется, непозволительным образом, около восьми миллионов денег, хранящихся у него в иностранных банках. Государь при докладе спросил его: — Правда ли, Егор Францевич, что у тебя есть восемь миллионов наличных денег? — Нет, ваше величество, неправда: у меня их четырнадцать в билетах разных банков,— отвечал хладнокровно Канкрин,— если угодно, то я покажу вам, как и составилась эта сумма. В самом деле, на другой день он принес Государю отчет, в котором подробно были означены все денежные награды, данные ему царями, и ежегодные экономические сбережения от получаемого им огромного от казны содержания — итог показывал верно 14 миллионов». («Исторические рассказы и анекдоты», «Русская старина», 1879 — так через 40 лет изменилась история с эпиграммой Соболевского и реакцией на нее Канкрина)

«Граф Канкрин был деловит и умен, но любил поволочиться… В министерстве финансов тогда собралась компания очень больших волокит, и сам министр считался в этой компании не последним. Любовных грешков у графа Канкрина, как у очень умного человека, с очень живою фантазией, было много». (Н. С. Лесков. «Совместители», 1884)