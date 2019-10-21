Награды Егора Канкрина

Орден Святой Анны (II степень — 1808, I степень — 1813)

Орден Святого Владимира (II степень — 1814, I степень — 1826)

Орден Святого Александра Невского (1824, алмазные знаки к ордену — 1829)

Орден Святого Апостола Андрея Первозванного (1832, алмазные знаки к ордену — 1834)

Аренда имения Бальдон в Курляндской губернии на срок 50 лет — 1825

Возведение с потомством в графское достоинство — 1829

Аренда Чигиринского староства в Киевской губернии на срок 12 лет — 1830

30 тыс. десятин в Бессарабии в потомственное владение — 1835

Вензелевое изображение имени государя на эполеты — 1838

950 тыс. рублей ассигнациями сверх министерского оклада — в разные годы