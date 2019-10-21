Индикаторы

Роскошь набирает обороты

В этом году в России вырос спрос на роскошные автомобили, утверждает «Автостат». По данным за восемь месяцев текущего года, продажи Lamborghini выросли в 2,8 раза, Rolls-Royce — в 2 раза, Bentley — на 37%, Ferrari — на 5%. Падение продаж на 47% и 33% показали соответственно Maserati и Aston Martin. На 36% стали реже покупать Maybach — модель Mercedes-Benz Maybach S-Class.

Сколько стоят девайсы для супердорогих машин, читайте в статье «Цена роскоши».

Смартфоны атакуют

Самое большое число официальных обращений с жалобами на атаки мошенников на мобильные телефоны зафиксировано у абонентов МГТС, следует из данных ЦБ. В августе—сентябре зафиксировано 673 жалобы. На втором месте — провайдер «Кантри телеком» с 272 заявками от потерпевших. На третьем — «Билайн» с 252 сигналами от пострадавших.

Судя по валу жалоб в соцсетях, атак на телефоны может оказаться куда больше, чем официальных жалоб. По данным «Лаборатории Касперского», в 2019 году спам-звонки ежемесячно получали примерно три из четырех (72%) владельцев смартфонов в России. Чаще всего спамеры звонят в четверг и пятницу, в интервале между 16 и 18 часами.

Как бороться с новыми видами вымогательств, читайте в статье «У меня зазвонил телефон».

Экономику ускорят

После прогнозируемого в этом году замедления роста ВВП до 1,3% (с 2,3% в 2018 году) эксперты правительства ожидают роста до 3,1% в 2021 году и 3,2% в 2022-м. Судя по оценкам Всемирного банка, прогнозируемый показатель вполне может оказаться выше среднемирового (в 2018-м — 3%), как и обещал пару лет назад российский президент. Именно эти параметры заложены в новый проект госбюджета, что 30 сентября был представлен правительством в Госдуме.

Подробнее о параметрах госбюджета читайте в статье «Бюджет сдержек и противовесов».

Дорожает Новый год

В ближайшие новогодние праздники одним из самых востребованных и дорогих направлений для путешественников станет Таиланд. Цены на авиаперелет туда в конце декабря уже сейчас увеличились примерно на 13,5% в сравнении с прошлым сезоном и, по подсчетам OneTwoTrip, достигли 120 266 руб. (туда и обратно). Из новогодних направлений меньше стоит даже перелет в США (110 808 руб.). На третьем месте в рейтинге самых дорогих новогодних перелетов — Франция (93 869 руб.). Впрочем, по данным Tutu.ru, средняя стоимость выкупленного авиабилета за рубеж на период новогодних праздников в этом году пока выросла только на 1% (до 29 тыс. руб.), перелеты в города России подорожали в среднем на 90% (до 13,1 тыс. руб.).

Подробнее о ценах зимнего отдыха читайте в статье «Новый год без моря».