Бюджет сдержек и противовесов

Бюджет на ближайшую трехлетку будет сверстан с незначительным профицитом, несмотря на ожидаемое снижение нефтяных котировок, однако в нем предусмотрено увеличение соцрасходов сразу по нескольким направлениям — в первую очередь на здравоохранение. «Деньги» изучили, что нового в проекте, который правительство внесло в Госдуму.

Профицит при более низкой цене на нефть

В конце сентября правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020–2022 годы. Документ предусматривает, что бюджет будет исполняться с профицитом в течение всего периода, причем в 2020 году профицит составит 0,8% ВВП (876 млрд руб.), в 2021-м — 0,5%, а в 2022-м сократится до всего 0,2% ВВП. При этом прогноз профицита на этот год был снижен Минфином с 1,7% до 0,6% ВВП. Ожидаемый результат значительно ниже фактического уровня профицита, зафиксированного по итогам января—августа этого года,— 3,7% ВВП.

План доходов и расходов строится на основании макропрогноза. Основное изменение в нем коснулось снижения прогнозной цены на нефть марки Urals. Теперь, как следует из пояснительной записки к проекту, в 2019 году средняя цена заложена на уровне $62,2, в 2020-м — $57, в 2021-м — $56, в 2022 году — $55. Ожидается, что курс рубля к доллару США до 2022 года останется в диапазоне 65,4–66,5 руб./$, а затем будет ослабляться, исходя из разницы в темпах инфляции. Также в проекте заложено, что рост ВВП составит 1,7% в 2020 году, но ускорится до 3,1–3,2% в последующие два года, а инфляция составит 3% в 2020-м и 4% в 2021–2022 годах. При этом после замедления роста заработной платы до 1,5% в 2019 году в 2020–2022-х ее рост закладывается на уровне 2,3–2,6% в год.

Исходя из этих цифр были определены параметры доходов и расходов бюджета. Расходы бюджета в следующем году вырастут до 19,5 трлн руб., доходы достигнут 20,4 трлн руб. Доля федеральных расходов в ВВП в 2020 году должна составить 18% ВВП, но далее она сократится до 17,7% ВВП в 2021 году и до 17,2% в 2022 году. При этом все нефтегазовые доходы от цены нефти выше планки отсечения ($42,4 за баррель в 2020 году) будут направляться в ФНБ — в этом заключается действие «бюджетного правила». В итоге к концу этого года объем фонда достигнет 8 трлн руб., это более 7,5% ВВП. Проект бюджета предусматривает, что к концу 2022 года в ФНБ будет уже 16,2 трлн руб., примерно 12,5% ВВП.

Хотя бюджет и будет сверстан с профицитом, в 2020–2022 годах ожидается рост объема госдолга. По итогам 2019 года он составит 15,6 трлн руб. (в том числе 4,2 трлн внешнего долга), а к концу 2022-го — 21,2 трлн руб. (из них 4,6 трлн руб.— внешний долг). В отношении к ВВП это будет означать рост с 14,3% до 16,5% — по сравнению с нагрузкой развитых стран этот показатель в РФ остается довольно низким. В частности, займы в ОФЗ составят в 2020 году 2,3 трлн руб., в 2021-м — 2,5 трлн руб., в 2022-м — 3 трлн руб. С учетом погашения ОФЗ цифра нетто-привлечения составит 1,55–1,8 трлн руб. в год. На внешних рынках лимит займов установлен в размере $3 млрд в год.

Основные макроэкономические показатели, положенные в основу формирования федерального бюджета 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Отчет Оценка* Закон №459-ФЗ Законопроект к закону (%) Закон №459-ФЗ Законопроект к закону (%) Законопроект к законопроекту на 2021 год (%) Цены на нефть Urals ($/барр.) 70 62,2 59,7 57 95,5 57,9 56 96,7 55 98,2 Цены на газ (среднеконтрактные, включая страны СНГ, $/тыс. куб. м) 222,8 189,2 210,1 183,7 87,4 211,2 184,4 87,3 179,1 97,1 ВВП (млрд руб.) 103876 108414 110732 112863 101,9 118409 120364 101,7 128508 106,8 Рост ВВП (%) 2,3 1,3 2 1,7 3,1 3,1 3,2 Инвестиции (млрд руб.) 17595 19283 20966 20985 100,1 23362 23180 99,2 25436 109,7 Объем импорта (по кругу товаров, учитываемых ФТС России, $ млрд) 238,5 237,5 278,7 249 89,3 298,1 265,8 89,2 285,8 107,5 Объем экспорта (по кругу товаров, учитываемых ФТС России, $ млрд) 449,6 412,7 437,2 411,6 94,1 447,3 432,4 96,7 454,2 105 Прибыль прибыльных организаций (млрд руб.) 26388 27599 24997 28343 113,4 26803 30300 113 32115 106 Инфляция (% к декабрю пред. года) 4,3 3,8 3,8 3 4 4 4 Курс доллара (руб./$) 62,5 65,4 63,8 65,7 103 64 66,1 103,2 66,5 100,7 Фонд заработной платы (млрд руб.) 23 165 24 569 25 576 25 909 101,3 27 308 27 591 101 29 545 107,1 Объем экспорта нефти (млн тонн) 260,6 265,6 259,2 270,2 104,2 257,3 270,2 105 266,2 98,5 Объем экспорта природного газа (млрд куб. м) 220,6 217,4 217,5 223,6 102,8 220 237 107,7 235,4 99,3 Объем экспорта нефтепродуктов (млн тонн) 150,3 150 152 152 100 153 153 100 153 100 Объем добычи нефти (млн тонн) 555,7 561 562 564 100,4 562 564 100,4 562 99,6 Объем добычи газа (млрд куб. м) 727,6 739,1 724 748,6 103,4 730,1 763,6 104,6 777,6 101,8 открыть таблицу в новом окне *На основании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 1 сентября 2019 года.

Нефтегазовые доходы теряют долю

Двумя главными источниками доходов для федерального бюджета остаются налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Как следует из проекта бюджета на 2020–2022 годы, из суммы всех поступлений следующего года в размере 20,363 трлн руб. на эти два налога придется 13,538 трлн руб.— это ровно две трети доходной части госказны. НДС в 2020 году планируется собрать в объеме 7,502 трлн руб. Из этой суммы 4,518 трлн составит так называемый внутренний НДС (с товаров, работ и услуг, реализуемых на территории России) и 2,984 трлн руб.— ввозной НДС (с импорта). По сравнению с 2019 годом вклад НДС в бюджет несколько подрастет — с 6,5% до 6,6% ВВП.

Сборы второго по объему налога — НДПИ в 2020 году составят 6,036 трлн руб. Почти вся эта сумма приходится на налог с добычи углеводородов — 5,979 трлн руб. Из нее непосредственно нефтяной НДПИ — это 5,188 трлн руб. (остальное — газ и газовый конденсат). В отличие от НДС доля сборов от нефтегазового НДПИ (при их небольшом номинальном увеличении) в отношении к ВВП несколько снизится — с 5,5% до 5,3%. Потери от снижения ожидаемой цены на нефть сократят сборы НДПИ сразу на 677 млрд руб. В итоге доля нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета снизится с 40,8% в 2019 году до 35,0% в 2022 году.

Расходам переписали доли

Из общей суммы в 19,5 трлн руб. на реализацию госпрограмм в 2020 году планируется направить 14,6 трлн руб.— это на 4,2% больше, чем в текущем бюджетном плане. На непрограммные направления расходов в 2020 году заложено 4,86 трлн руб., из которых 3,1 трлн руб.— это развитие пенсионной системы РФ, а остальные средства — расходы на обеспечение деятельности госаппарата и судов. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, новый бюджет будет носить «социальный» характер.

Одной из самых крупных статей станет распределение финансирования по нацпроектам и на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Суммарно на три года на эти цели отводится 7 трлн руб. (в том числе в 2020 году — 1,98 трлн руб.). Здесь самым значительным будет рост расходов на здравоохранение — в 2020 году они должны увеличиться до 320 млрд руб. с текущих 160 млрд руб. Рост будет обеспечен дополнительным ростом финансирования онкологической подпрограммы (на 11,5% в 2020 году и на 12,2–12,9% в последующих), увеличением расходов на ремонт клиник (на 11,7–13,6% в 2020–2021 годах) и на подготовку кадров (на 37,8%). При этом госпрограмма «Развитие здравоохранения» предусматривает рост расходов в следующем году по сравнению с текущим планом на 10%, до 842 млрд руб. К 2022 году этот показатель, однако, сократится до 786 млрд руб.

Растут расходы на нацпроект по жилью: на 11,2% в 2020 году (к текущим планам на 2020-й), на 20,1% в 2021 году и на 38,7% в 2022-м. Почти на 20% увеличиваются ассигнования по таким нацпроектам, как демография (616 млрд руб. в 2020 году) и образование (126 млрд руб. в 2020 году). Увеличатся и расходы на науку (514 млрд руб. в 2020 году, 540 млрд руб. в 2022-м). Крупнейшая статья расходов 2020 года в этой сфере — научно-техническое развитие (249 млрд руб.), далее — космос (107 млрд руб.), авиапром (45 млрд руб.), здравоохранение (28 млрд руб.), национальная экономика (12 млрд руб.).

В пояснительной записке к бюджету Минфин сформировал отдельную справку-таблицу по всем расходам федерального бюджета на поддержку семей. Они составят 892 млрд руб. в 2020 году, 925 млрд руб. в 2021-м, 890 млрд руб. в 2022-м. В 2020 году треть расходов на семьи — это маткапитал (316 млрд руб.), примерно шестая часть — на выплаты по рождению первого ребенка в семье (150 млрд руб., через регионы), 14% — на образование (122 млрд руб.), 8% — на здравоохранение, 3% — на жилье, 2% — на транспорт. Кроме этого, «социальность» бюджета поднимет увеличение МРОТ выше инфляции — на 7,5%, до 12,13 тыс. руб., которое затронет 3,2 млн человек и будет стоить расширенному правительству 20,9 млрд руб.

В итоге суммарная доля расходов по направлению «социальная политика» вырастет с 25,4% в 2019 году до 25,7% в 2020-м, но по группе статей «национальная экономика» снизится — с 15,9% до 13,5%. Расходы на оборону также немного потеряют в доле — она снизится с 16,8% до 15,9%. На обеспечение нацбезопасности будет направлено 12,6% всех средств против 11,7% в 2019 году, на здравоохранение — 5,2% против 3,9%, на образование — 4,7% (без изменений).

Как отмечают в Институте комплексных стратегических исследований (ИКСИ), в 2020–2022 годах Минфин планирует сохранить профицит практически во всех компонентах бюджетной системы — не только в федеральном бюджете, но и в бюджетах субъектов РФ, а также в отдельных внебюджетных фондах. «Учитывая, что предварительные оценки Минфина относительно доходов и профицита нередко оказываются заниженными, можно ожидать, что в действительности профицит бюджетной системы окажется выше этого уровня. Иными словами, в планах министерства — продолжить накопление средств»,— заключают эксперты ИКСИ.

Ксения Ильинская