Новый год без моря

Новогодние праздники традиционно считаются на туристическом рынке пиковыми датами: выкупать авиабилеты и бронировать отели туристы активно начинают еще с сентября. Данные ранних продаж показывают, что для проведения зимних каникул путешественники в этом году активнее выбирают классические экскурсионные направления — например, Прагу и Стамбул. «Деньги» выяснили, как подорожает такой отдых.

Российские туристы, планируя новогодние поездки, стали обращать больше внимания на экскурсионные направления. Как следует из расчетов Skyscanner, интерес к новогодним поездкам в Прагу в этом году вырос на 13%, а в Стамбул — на 40%. Резкий скачок спроса произошел и на рейсы в Дубай — популярность направления выросла сразу на 55%. Такую динамику старший менеджер по развитию Skyscanner в России и Европе Анхель Гирадо связывает с появлением в конце октября прямых авиарейсов в ОАЭ от отечественного лоукостера «Победа» и одновременно послаблением визового режима в феврале. Интерес к традиционно популярным у россиян в зимний период рейсам в Бангкок в этом году, наоборот, снизился на 13%.

В отличие от прошлого года в этом динамика цен на самостоятельные перелеты корректировалась в пределах инфляции. По данным Tutu.ru, средняя стоимость выкупленного авиабилета за рубеж на период новогодних праздников в этом году пока выросла только на 1% (до 29 тыс. руб.), перелеты в города России подорожали в среднем на 90% (до 13,1 тыс. руб.). Из других городов России за границу и по стране на новогодние праздники стало летать в среднем на 4% дороже: средний чек составил 29,6 тыс. руб. и 14,5 тыс. руб. соответственно.

Наиболее заметно, по данным Tutu.ru, на новогодние праздники выросла стоимость перелета из Москвы в Баку: средний чек увеличился сразу на 32%, до 21,7 тыс. руб. Среди внутренних рейсов лидером стали рейсы Москва—Новосибирск: на период предстоящих новогодних праздников билеты на них обходятся путешественникам в среднем на 15% дороже, чем на прошлые, по 14,4 тыс. руб. Туристам, которые планируют сэкономить, можно обратить внимание на перелеты в Вену и Лиссабон. Как следует из расчетов Tutu.ru, средний чек по ним на праздники в этом году снизился на 12% (до 21,1 тыс. руб.) и 8% (31,7 тыс. руб.) соответственно.

Средняя стоимость бронирования отелей за рубежом на новогодние даты, согласно расчетам Ostrovok.ru, в этом году выросла на 14% (до 44 тыс. руб.) относительно аналогичного периода прошлого года. По данным сервиса, в Таиланде в этом году туристы планируют провести в среднем по восемь дней, тратя на размещение 78 тыс. руб. Средняя продолжительность пребывания в Германии — пять дней, стоимость — 30 тыс. руб. Для Италии аналогичные показатели составляют четыре дня и 34 тыс. руб. В Ostrovok.ru обращают внимание на постепенное восстановление интереса путешественников к поездкам в США: количество бронирований отелей на новогодние праздники выросло сразу на 16% относительно прошлого года. В среднем россияне снимают жилье в стране за 120 тыс. руб. на десять дней.

Средняя продолжительность и стоимость бронирования отелей за рубежом Город Длительность (ночь) Стоимость ночи, 3 звезды (руб.) Стоимость ночи, 4 звезды (руб.) Прага 5 4800 7 700 Пхукет 11 5400 7 700 Дубай 6 7000 8 500 Нью-Йорк 11 14000 13500 Берлин 4 6500 7800 Париж 7 10400 20000 Рим 5 5000 11000 Таллин 3 5000 7300 Вена 4 5000 8000 Мюнхен 5 5000 7000 Барселона 5 6000 8400 открыть таблицу в новом окне Источник: Ostrovok.ru.

Пребывание в городах России на новогодние праздники, по данным Ostrovok.ru, выросло в цене в среднем на 10%, до 19 тыс. руб. Средняя стоимость ночи в отелях категории «три звезды» в Москве на Новый год сейчас составляет 3,7 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 3,3 тыс. руб., в Сочи — 6,6 тыс. руб., в Ялте — 5,5 тыс. руб.

Средняя продолжительность и стоимость бронирования отелей по России Город Длительность (ночь) Стоимость ночи, 3 звезды (руб.) Москва 4 3700 Санкт-Петербург 4 3300 Сочи 6 6600 Казань 4 3000 Ялта 5 5500 Севастополь 6 3900 Калининград 5 4000 Владимир 2 3900 Великий Устюг 2 3900 Ярославль 4 3100 открыть таблицу в новом окне Источник: данные Ostrovok.ru.

Александра Мерцалова