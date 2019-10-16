Суд приговорил экс-директра РФБ Домани к шести годам колонии

Чертановский суд Москвы приговорил бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани к шести годам колонии. Он признан виновным по трем эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ущерб составил более 40 млн руб.
«Признать Домани Дмитрия Вячеславовича виновным, назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,— сказала судья (цитата по ТАСС).
По версии следствия, Дмитрий Домани вместе с бывшим президентом федерации Юлией Аникеевой списывал деньги РФБ на проекты, которые фактически не существовали. Сама госпожа Аникеева осуждена заочно и находится в розыске.
Дмитрий Домани уехал из России в 2016 году, но полтора года спустя был задержан в Черногории и выдан обратно. С учетом времени, проведенного под арестом, бывший баскетболист может практически сразу просить об условно-досрочном освобождении.
Подробности — в материале “Ъ” «Дмитрию Домани оставили возможность для УДО».
просмотров: 85372
просмотров: 81031
просмотров: 68245
просмотров: 64043
просмотров: 56777