Суд приговорил экс-директра РФБ Домани к шести годам колонии

Чертановский суд Москвы приговорил бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани к шести годам колонии. Он признан виновным по трем эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ущерб составил более 40 млн руб.

«Признать Домани Дмитрия Вячеславовича виновным, назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,— сказала судья (цитата по ТАСС).

По версии следствия, Дмитрий Домани вместе с бывшим президентом федерации Юлией Аникеевой списывал деньги РФБ на проекты, которые фактически не существовали. Сама госпожа Аникеева осуждена заочно и находится в розыске.

Дмитрий Домани уехал из России в 2016 году, но полтора года спустя был задержан в Черногории и выдан обратно. С учетом времени, проведенного под арестом, бывший баскетболист может практически сразу просить об условно-досрочном освобождении.

Подробности — в материале “Ъ” «Дмитрию Домани оставили возможность для УДО».