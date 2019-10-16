Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка во время пожара в Троицке

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка во время пожара, сообщает региональное управление СК России.

Пожар произошел в Троицке утром 14 октября в комнате одного из общежитий. По предварительным данным, ребенок был один. Возгорание началось из-за короткого замыкания в электросети, после чего загорелось кресло в комнате. Предположительная причина смерти ребенка – отравление продуктами горения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование дела контролирует руководство СУ СК РФ по Челябинской области.