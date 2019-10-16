Обвиняемого в нападении на росгвардейца в Улан-Удэ перевели под домашний арест

Советский районный суд Улан-Удэ изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест Дмитрию Хараеву, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Алена Носкова. СУ СКР по Республике Бурятия подозревает его в применении насилия к сотруднику Росгвардии (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Накануне господин Хараев был арестован судом на два месяца.

«Суд пришел к выводу, что цели уголовного судопроизводства могут быть достигнуты при изменении в отношении Хараева меры пресечения»,— сообщила госпожа Носкова.

Следствие полагает, что 12 сентября 2019 года господин Хараев, являясь участником несанкционированного митинга, распылил в лицо сотрудника Росгвардии газовый баллончик, когда силовики потребовали от протестующих покинуть автобус, в котором те находились. По данным ведомства, сотрудник Росгвардии получил ожог роговицы глаза.

Напомним, с 9 сентября на площади Советов в Улан-Удэ продолжалась массовая протестная акция. Ее участники требовали перевыборов мэра Улан-Удэ. В ночь на 12 сентября силовики захватили 17 протестующих, ночевавших в автобусе. Ранее суд на пять суток арестовал еще одного участника акции — блогера Дмитрия Баирова. Депутату народного хурала от КПРФ Баиру Цыренову за участие в протестах суд назначил штраф 15 тыс. руб.

О протестах в бурятской столице читайте в материале “Ъ” «Выборы мэра Улан-Удэ вынесли на площадь».