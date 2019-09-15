Суд арестовал на два месяца участника массовых протестов в Улан-Удэ

Участник массовых протестов в Улан-Удэ Дмитрий Хараев арестован судом на два месяца. СУ СКР по Республике Бурятия подозревает его в применении насилия к сотруднику Росгвардии (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Следствие полагает, что 12 сентября 2019 года господин Хараев, являясь участником несанкционированного митинга, распылил в лицо сотрудника Росгвардии газовый баллончик, когда силовики потребовали от протестующих покинуть автобус, в котором те находились.

По данным ведомства, сотрудник Росгвардии получил ожог роговицы глаза. Как заявил адвокат Сергей Федоров, решение суда будет обжаловано. У протестующих другая версия случившегося. Они утверждают, что сотрудники правоохранительных органов закинули дымовую шашку в автобус, после чего люди стали выбегать из него и их тут же захватывали. По словам господина Федорова, Дмитрий Хараев попытался выбросить из автобуса заброшенный в него баллончик с газом.

Напомним, с 9 сентября на площади Советов в Улан-Удэ продолжалась массовая протестная акция. Ее участники требовали перевыборов мэра Улан-Удэ. В ночь на 12 сентября силовики захватили 17 протестующих, ночевавших в автобусе. Ранее суд на пять суток арестовал еще одного участника акции — блогера Дмитрия Баирова. Депутату народного хурала от КПРФ Баиру Цыренову за участие в протестах суд назначил штраф 15 тыс. руб.

О протестах в бурятской столице читайте в материале “Ъ” «Выборы мэра Улан-Удэ вынесли на площадь».

Екатерина Еременко, Иркутск