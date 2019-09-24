Гособвинение обжаловало решение суда вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру

Прокуратура направила апелляцию на решение Мещанского суда Москвы по делу «Седьмой студии», сообщает «Интерфакс». Заседание в Мосгорсуде пока не назначено, дата будет известна позднее.

Уголовное дело 11 сентября вернули обратно в прокуратуру из-за недостатков в обвинительном заключении. Судья посчитала, что в нем содержатся противоречия, которые не позволяют вынести законный приговор.

«Седьмую студию» заподозрили в хищении 133 млн руб. в 2017 году при реализации проекта «Платформа». Обыски проходили в «Гоголь-центре» и в квартире режиссера Кирилла Серебренникова. Также по делу задерживали бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина, бывшего главбуха Нину Масляеву, директора РАМТа Софью Апфельбаум.

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