Минприроды и бизнес обвиняют друг друга

По словам представителей бизнеса, сейчас основным аргументом Минприроды в борьбе с РОП является то, что некоторые компании (это признают ассоциации бизнеса, созданные для управления отходами) покупают поддельные акты у переработчиков. «За четыре года власть пришла к выводу, что все врут. А те, кто не врет, их не так много»,— сетует зампред комитета по экологии «Деловой России» Наталья Беляева. В заключении Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) на предложения Минприроды (есть у “Ъ”), в частности, отмечается, что прозрачные критерии проверки переработчиков с целью признания их актов отсутствуют, а форма акта утилизации на сегодняшний день (первая декада сентября) не утверждена. Кроме этого, в КСИИ замечают, что министерством не решены «множественные вопросы как нормативного характера, так и сформированные в процессе реализации РОП» — от отсутствия требований по раздельному сбору и далеких от совершенства территориальных схем управления отходами до непрозрачности формирования ставок экосбора и невовлечения в РОП более 90% хозяйствующих субъектов страны (по оценкам Росприроднадзора) из-за отсутствия адекватной системы отчетности и сбора данных.

Алексей Шаповалов, Анна Васильева