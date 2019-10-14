СКР задержал новых фигурантов «московского дела»

Следственный комитет России (СКР) заявил о задержании четверых новых фигурантов «московского дела» — Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая. Они обвиняются в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в ходе несанкционированной акции протеста 27 июля. Еще два человека, чьих имен СКР не называет, «узнав о проведении следственных действий, скрылись».

По версии следствия, господа Лесных и Мартинцов напали на улице Рождественка на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Помимо этого, Егор Лесных ударил ногой другого сотрудника правоохранительных органов. Андрей Баршай якобы толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину. Владимир Емельянов, заявляют в СКР, силой удерживал росгвардейца, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

В домах задержанных были проведены обыски. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

Информация о задержании господина Баршая и обысках у господ Лесных, Мартинцова и Емельянова появилась утром 14 октября. Тогда же стало известно о задержании активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, который в пресс-релизе СКР не фигурирует. Брат господина Кулинича Всеволод сообщил, что к ним с обыском пришло около десяти сотрудников правоохранительных органов. Причиной следственных действий силовики назвали статью о массовых беспорядках. После обыска Дэнни Кулинича увезли в центральное управление СКР.

Напомним, летом в столице прошло несколько акций в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу и против политических репрессий. На каждой из первых двух акций, 27 июля и 3 августа, было задержано более тысячи человек. Несколько человек было приговорено к реальным срокам.

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