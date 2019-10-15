Задержан еще один фигурант «московского дела»

Правоохранительные органы задержали нового фигуранта «московского дела» Александра Мыльникова, сообщила проекту «ОВД-Инфо» жена задержанного Мария Мыльникова. По ее словам, мужу вменяют ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Позднее Следственный комитет России (СКР) подтвердил агентствам информацию о задержании.

Госпожа Мыльникова рассказала, что к ним в квартиру пришли 10 человек, из которых некоторые были в бронежилетах, некоторые в гражданской одежде, а также и двое соседей в качестве понятных. Во время обыска были изъяты телефон, флеш-карты, жесткие диски из компьютеров, ноутбук и одежда, которую господин Мыльников надевал на один из митингов. О том, куда увезли Александра Мыльникова, его жена не знает.

По версии следствия, во время акции 7 июля Александр Мыльников вместе с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым повалили на землю сотрудника Росгвардии и ударили его ногами. Инцидент произошел на ул. Рождественка, уточнил СКР.

Вчера СКР заявил о задержании четверых новых фигурантов «московского дела» — Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая. Они обвиняются в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в ходе несанкционированной акции протеста 27 июля. Еще два человека, чьи имена СКР не называет, «узнав о проведении следственных действий, скрылись».

Подробнее о протестах и их последствиях — в публикациях “Ъ”.