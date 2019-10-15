Санкции США встали между Москвой и Минском

В Белоруссии освободили ранее задержанную россиянку Анну Богачеву. Инцидент произошел в связи с делом о вмешательстве в американские выборы по запросу из Вашингтона. В марте прошлого года Минфин США включил ее в черный список наряду с бизнесменом Евгением Пригожиным и другими людьми, которых связывают с так называемой «фабрикой троллей». Предположительно девушка была сотрудницей «Агентства интернет-исследований». Сотрудники правоохранительных органов 13 октября пришли в гостиницу, где Богачева отдыхала с семьей, сообщил председатель комиссии Общественной палаты Александр Малькевич. По его словам, женщину задержал Интерпол по запросу США.

15 октября Анна Богачева оказалась на свободе, заявил “Ъ FM” руководитель пресс-службы посольства в республике Беларусь Алексей Маскалев: «Ситуация с задержанием в Минске гражданки Анны Богачевой контролируется консульским отделом посольства РФ. Наши сотрудники оказывали ей предусмотренную в таких случаях поддержку. Отмечу, что в разговоре с сотрудником консульской службы посольства России в Республике Беларусь Анна Богачева сообщила, что находится на свободе».

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Анну Богачеву не задерживали, и никакого запроса от США не было. Это противоречит информации на официальной странице российского МИДа в Facebook — там сообщается именно о задержании россиянки. В итоге в отношениях двух стран возникла напряженность, отмечает спецпредставитель Государственной думы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин: «Это, конечно, был бы очень мрачный прецедент. На том же основании можно, например, арестовывать многих россиян в связи с требованиями Украины, особенно при Порошенко, о выдаче тех, кто побывал в Крыму. Минск очень хочет вернуть хорошие отношения с Западом. США же разыгрывает эту карту, чтобы вбить клин между соседними странами. Услужливый дурак, как вы знаете, опаснее врага. Этот случай должен быть уроком как для российских, так и для белорусских служб. Ордера Интерпола иногда используются для сведения счетов на чужой территории. Американцы как раз и задействовали этот рычаг.

То, что Минск пошел на поводу, это чья-то ошибка или чье-то желание выслужиться перед руководством».

Россия и Белоруссия много лет работают над созданием Союзного государства. В последнее время обсуждать будущее интеграции стали чаще — на этом настаивает прежде всего Москва. Инцидент с россиянкой может быть ответом на подобную политику, полагает президент Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук: «Может быть, Богачева, например, проходила по какому-то списку, потом правоохранительные органы разобрались и отпустили ее, а, может быть, это и попытка показать свою позицию накануне важнейшей встречи двух президентов 8 декабря, где должна быть подписана 31 “дорожная карта” по углублению интеграции.

Это легкий намек на то, что если вы с нами будете поступать не как с союзниками, тогда, возможно, мы развернемся на Запад.

Если бы такое решение принял, например, руководитель компании “Вагнер”, это был бы месседж, а здесь фигура незначительная. Какой-нибудь чиновник, возможно, дал указание, в результате Богачеву пришли и арестовали, потом другие органы позвонили и сказали: “Вы что, это же гражданка нашего Союзного государства”. В итоге все разобрались и отпустили ее на свободу. Я уверен, что если из известных лиц кто-то приедет в Минск, то угроз его ареста практически никаких нет. Руководство Белоруссии и силовые структуры понимают, что за этих людей очень серьезно вступится и Министерство иностранных дел России, и Владимир Путин».

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Сама Анна Богачева пока не делала никаких заявлений. По словам тех, кто поддерживает с ней связь, женщина пытается выехать в безопасное место.

Анна Пестерева