Чудеса на гаражах

В третьем отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» (УКС). Следователи считают, что в результате бездействия этих лиц на участке, где планируется строительство нового здания театра оперы и балета, было снесено более 50 гаражей. Владельцы гаражей говорят, что и сама земля была предоставлена в безвозмездное пользование под строительство театра незаконно. Распоряжение департамента земельных отношений Перми об этом они пытаются оспорить в суде. В региональном минстрое готовы принять кадровые решения, если будет установлено, что сотрудники министерства или УКСа нарушили закон.



Как говорится в сообщении СУ, в апреле УКС заключил трехсторонний договор по устройству ограждения территории земельных участков в микрорайоне Разгуляй, а также по ее подготовке для предпроектных и изыскательских работ и обустройства проезда. С апреля по август организация-подрядчик с привлечением субподрядной организации в нарушение условий договора произвела незаконный снос находящихся там гаражей. При этом условиями договора он предусмотрен не был. «О незаконном сносе (демонтаже) гаражных боксов было достоверно известно должностным лицам ГКУ ПК „УКС Пермского края“. В нарушение требований законодательства РФ и нормативных актов никаких мер по прекращению незаконного сноса (демонтажа) гаражных боксов они не предприняли, и заключенный договор в связи с нарушением его условий не расторгли»,— сообщает следственное управление СКР. В результате бездействия сотрудников УКСа были демонтированы более пятидесяти гаражных боксов, что нанесло существенный ущерб их владельцам.

Земля на Разгуляе была выделена управлению капстроительства для возведения нового здания театра оперы и балета в прошлом году. Стоимость разработки проектной документации составляет 212,5 млн руб. Согласно техническому заданию, предполагается строительство здания общей площадью 32 тыс. кв. м. При этом еще в 1994 году администрация Перми передала землю в бессрочное пользование Гаражно-строительному кооперативу №1 под боксы, которые были построены еще раньше. С началом сноса гаражей их собственники обратились в прокуратуру, СКР и полицию.

Городская прокуратура в ходе проверки установила, что участки расположены на землях, не поставленных на кадастровый учет и не отраженных на публичных кадастровых картах, а также в сведениях Росреестра. 29 ноября 2018 года начальником департамента земельных отношений (ДЗО) было вынесено распоряжение о предварительном согласовании их передачи УКСу. При этом сведения из БТИ о наличии на участках объектов недвижимости ДЗО не запрашивались. В итоге в декабре ДЗО предоставил их в безвозмездное пользование управлению капстроительства. Как следует из материалов проверки, эти участки совпадают с границами другого, предоставленного под уже существовавшие к тому времени гаражные боксы. Таким образом, исключительное право на приобретение земли было у владельцев гаражей. Их право собственности на данные объекты недвижимости в судебном порядке никем оспорено не было. По данным „Ъ-Прикамье“, информацию об итогах проверочных мероприятий прокуратура также направила в СУ СКР.

Параллельно собственники гаражей обратились в Ленинский райсуд. Они требуют признать незаконным распоряжение руководителя ДЗО о передаче земельного участка в безвозмездное пользование управлению капитального строительства. В администрации ранее отмечали, что постановление, вынесенное в 1994 году, было признано недействующим. Поэтому решение о передаче участков в безвозмездное пользование УКСу является законным и обоснованным.

В министерстве строительства говорят, что «в случае установления следственным комитетом неправомерных действий со стороны представителей минстроя или УКСа последуют кадровые решения». «Пока с нашей стороны оказывается вся необходимая помощь следствию. Напомним, что снос гаражей в Разгуляе приостановлен в прошлом месяце»,— сообщили в ведомстве „Ъ-Прикамье“.

Максим Стругов