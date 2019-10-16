Decathlon наполнят уральской одеждой

Компания «Рэй» открыла в Екатеринбурге швейный цех по пошиву спортивной одежды и аксессуаров для поставок в мировую сеть гипермаркетов Decathlon. Заказ на 2020 год составит 1 млрд руб. Эксперты полагают, что основными конкурентами уральского предприятия могут стать швейные цеха Подмосковья и Алтайского края.



На церемонии открытия швейного производства на базе ООО «Компания Рэй» присутствовали представители сети Decathlon. Представитель ритейлера Любовь Казурова отметила, что компания заинтересована в производстве перчаток, спортивных костюмов и шапок. «Есть перспективы на поставку зимних моделей одежды в Европу. Кроме того, возможен вариант экспорта в Латинскую Америку»,— отметила она.

Договор сети Decathlon с компанией «Рэй» будет продлеваться ежегодно. «Каждый раз мы будем назначать необходимые нам объемы»,— пояснила госпожа Казурова. «На следующий год Decathlon обозначил объем на 1 млрд руб.»,— заметил директор компании «Рэй» Андрей Евтюхов. Сейчас предприятие шьет 15 тыс. спортивных костюмов в год. По словам господина Евтюхова, для выполнения заказа ритейлера цеху придется увеличить пошив в 10 раз. При этом он утверждает, что инвестиции в производство окупятся за полгода. Правда, общую сумму он не назвал. «Есть спрос. В России рынок легкой промышленности практически пуст»,— уверен Андрей Евтюхов.

Компания «Рэй» создана в Екатеринбурге в 1996 году (изначально называлась «Луч»). Имеет цеха по пошиву спортивной одежды и по выпуску лыжных смазок и аксессуаров, а также интернет-магазин. В 2018 году выручка компании составила 10,6 млн руб., прибыль — 1,2 млн руб. В конце 2018 года фонд поддержки предпринимательства Свердловской области субсидировал 15 млн руб. на оборудование для нового цеха.

По данным регионального министерства промышленности и науки, в 2018 году объем рынка одежды и текстиля в области составил 118 млрд руб., за текущий год — 60 млрд руб. В зависимости от вида производства местные предприятия занимают от 1% до 3% от общего объема рынка. Всего в Свердловской области зарегистрировано более 600 предприятий легкой промышленности, объем производства которых в 2019 году составил 1,5 млрд руб. (в 2018 году — 2,5 млрд руб.). «Нашей легкой промышленности трудно конкурировать с дешевыми китайскими товарами. Но сейчас растет спрос на качественные изделия, и местные производители выпускают конкурентную продукцию»,— отметил свердловский министр промышленности и науки Сергей Перестронин.

Партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев считает, что конкурентами компании могут стать швейные цеха Подмосковья, Урала и Алтайского края. «На территории России немало швейных цехов, пользующихся спросом, несмотря на конкуренцию извне. Основная продукция в Алтайском крае — форма силовых структур и для учеников школ, спецодежда и корпоративная одежда, домашняя одежда, в Пермском крае — одежда для детей и новорожденных. Некоторые из цехов экспортируют продукцию в страны СНГ, что говорит о качестве, приемлемости цен и конкурентоспособности»,— добавил первый вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Анастасия Реутова