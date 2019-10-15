Налоговик заплатил по счетам

В Тольятти суд признал виновным бывшего сотрудника областного УФНС Дмитрия Соломатина в попытке получить взятку в размере 1 млн руб. Деньги передавались за снижение налоговой недоимки местной компании с 139 млн до 20 млн руб. Налогового инспектора приговорили к пяти годам лишения свободы. По мнению экспертов, Дмитрий Соломатин получил максимальный срок.

Бывший главный налоговый инспектор межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области Дмитрий Соломатин признан виновным в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в 1 млн руб. Налоговика приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также сотрудник областного УФНС лишен на четыре года права занимать должности на госслужбе.

Дмитрий Соломатин работал в отделе выездных налоговых проверок №1 межрайонной ИФНС России № 2. Ранее эта инспекция была крупнейшей в Тольятти. В марте 2019 года Соломатин был задержан сотрудниками УФСБ. Однако, как установила прокуратура Автозаводского района, инспектор был уволен не сразу после инцидента. Только после того, как прокуратурой района руководителю межрайонной инспекции было внесено представление, мужчина был уволен со службы в связи с утратой доверия.

Как установили следствие и суд, налоговый работник в прошлом году потребовал от руководителя коммерческой организации 1 млн руб. за снижение суммы начисленной недоимки по НДС. Деньги должны были быть перечислены на счета различных юрлиц и предпринимателей. Взамен сотрудник фискальной службы передал директору компании информацию о ходе налоговой проверки и помог в подготовке возражения. В результате сумма недоимки снизилась со 139 до 20 млн руб. В ответ инспектор получил документы, подтверждающие перечисление незаконного вознаграждения на счета указанных организаций и предпринимателей.

В 2018 году также был задержан другой высокопоставленный сотрудник фискального органа — начальник контрольного отдела регионального УФНС Александр Петров. Во версии следствия, он получил через двух посредников от представителя компании часть незаконного вознаграждения в размере 3 млн руб. от общей суммы в 4 млн руб. Взятка полагалась за информацию о ходе налоговой проверки и дальнейших действиях фискальной службы. Благодаря этому коммерческой организации удалось уменьшить налоговые платежи.

Позже стало известно о конфликте интересов в действиях мужчины — по месту его жительства и регистрации было зарегистрировано ООО, которое занималось налоговым консультированием. На этой неделе дело Александра Петрова по ч. 6 ст. 290 УК РФ передано в суд.

Как считают юристы, при вынесении обвинительного приговора суды учитывают в том числе и отношение злоумышленника к обвинению. «В случае если подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном, сотрудничал со следствием, а дело рассматривалось в особом порядке судопроизводства, то, как правило, суды назначают условный срок. В случае непризнания вины подсудимым и рассмотрения дела в общем порядке, то суды назначают наказание в виде реального срока», — поясняет адвокат коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко.

Алена Смирнова