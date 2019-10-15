«Нижегородский теплоход» передаст два катера для Черноморского флота до конца ноября

Завод «Нижегородский теплоход» спустил на воду четвертый большой гидрографический катер (БГК) проекта 23040Г «Борис Слободник». Как сообщает предприятие, еще один БГК «Борис Козицкий» успешно проходит испытания. Оба судна до конца ноября будут переданы для включения в состав Черноморского флота.

Как сообщает Минобороны РФ, «Борис Слободник» будет базироваться в Севастополе, а «Борис Козицкий» – в Новороссийске. Ранее построенные «Нижегородским теплоходом» БКГ «Георгий Зима» и «Александр Евланов» переданы в состав Балтийского флота.

Напомним, контракт на строительство шести больших гидрографических катеров Минобороны РФ заключило с «Нижегородским теплоходом» в 2016 году. Еще два судна в рамках соглашения будут переданы Военно-морскому флоту России до 2022 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Завод Нижегородский теплоход» было зарегистрировано на Бору в 1993 году. Уставный капитал составляет 60,3 тыс. руб., основной вид деятельности – строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Управляющим директором, как сообщается на сайте предприятия, является Сергей Гречишников. Около 30% долей компании находятся в собственности ООО «Электропривод-центр» (Москва), около 28% принадлежат АО «Вега» (Москва), еще 25,5% – АО «ЮЦСС» (Астрахань). По итогам 2018 года при выручке в 767,2 млн руб. прибыль компании составила 12,4 млн руб.

Анастасия Еремина