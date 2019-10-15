«А у меня было еще столько идей»

Премию Шведского банка в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля получили Абхджит Банерджи и Эстер Дуфло из Массачусетского технологического института и Майкл Кремер из Гарварда за экспериментальный подход к борьбе с глобальной нищетой.

Мы хотим не просто бороться с бедностью, а бороться с ней наиболее эффективным способом. Банерджи, Дуфло и Кремер — главные герои революции рандомизированных испытаний, которая вдохнула новую жизнь в экономику развития. Понимание того, как люди принимают решения на микроуровне,— вот залог успеха программ поддержки бедняков. Проблема в том, что у проблем бедности — недоедания, низкого уровня образования, высокой детской смертности, недоиспользования технологий — множество причин. Для аккуратного измерения причинно-следственных эффектов на помощь приходят полевые эксперименты.

В ХХ веке распространение рандомизированных клинических испытаний радикально изменило медицину — в ХХI веке благодаря энтузиазму нобелиатов-2019 пересматривается практика социальной политики. Проблема: дети в кенийских (индийских, пакистанских и т. д.) деревнях пропускают школьные уроки. Каким образом улучшить школьные результаты? Если у вас есть множество идей, как у ветеринара из старого анекдота, то самый лучший способ проверить их эффективность — случайным образом отобрать школы, которые получат какое-то воздействие, и сравнить изменение посещаемости с контрольной группой, которая воздействие не получила. Ключевое слово — «случайно». Рандомизация позволяет исследователям не спутать эффект от интересующего их воздействия с другими факторами. Полевые эксперименты позволяют вам сравнивать эффективность различных программ. В ходе ряда исследований Майкла Кремера неожиданно выяснилось, что самый эффективный способ увеличить посещаемость школ — раздавать пилюли против глистов. При затратах 50 центов на школьника в год (!) дегельминтизация снизила пропуски школы на 25%. Такого же эффекта можно добиться с помощью найма и обучения дополнительных учителей, но это будет примерно в 20 раз дороже.

Специалисты по современной экономике развития отвечают на практические вопросы. Как лучше стимулировать родителей вакцинировать детей? Как подтолкнуть фермеров к активному использованию удобрений? Какие образовательные программы позволят сдержать распространение ВИЧ? Как повысить эффективность программ финансовой грамотности? После появления пионерных работ Банерджи, Дуфло и Кремера прошло уже больше двадцати лет. За это время количество полевых экспериментов, которые проводятся в развивающихся странах каждый год, выросло с нескольких десятков до нескольких сотен. В этом отношении выбор Нобелевского комитета-2019 отражает, конечно, не только вклад лауреатов в исследовательскую методологию, но и практические достижения: благодаря Банерджи, Дуфло, Кремеру и их последователям борьба с бедностью становится умной и результативной.