ФАП довел до группы риска

Челябинская область попала в десятку российских регионов, которые рискуют не уложиться в сроки реализации федеральной программы по строительству и замене фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По словам замминистра здравоохранения России Натальи Хоровой, основные причины сложностей в этих субъектах в длительности процедур заключения соглашений по предоставлению муниципалитетами земельных участков, а в некоторых регионах это связано с недобросовестными подрядчиками. В минздраве Челябинской области говорят, что регион попал в группу риска из-за одного объекта в селе Лысково, проект которого до сих пор не прошел госэкспертизу. Из-за многочисленных жалоб южноуральцев по поводу оказания первичной медпомощи власти региона объявили программу восстановления ФАПов — кроме 13 объектов в рамках федерального проекта в этом году обещают построить еще 11.



Челябинская область оказалась в числе российских регионов с наиболее высокими рисками недостижения результатов проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения России Наталья Хорова на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Речь идет о реализации мероприятий по строительству и замене фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Из 60 регионов в 53, или более 88%, зафиксировано отклонение от запланированных сроков.

«Наиболее высокие риски имеются в десяти субъектах: Республика Бурятия, Удмуртская Республика, Архангельская, Владимирская, Нижегородская, Пензенская, Рязанская, Сахалинская, Тульская и Челябинская области. Основные причины рисков недостижения результатов в установленные сроки связаны с длительностью процедуры заключения соглашений по предоставлению муниципалитетами земельных участков. В отдельных регионах, таких как Рязанская область, участки передавались, наоборот, из федеральной собственности, эта процедура также заняла длительное время. И в отдельных субъектах это все-таки недобросовестность подрядчиков, которые выходили на торги»,— рассказала госпожа Хорова

В министерстве здравоохранения Челябинской области “Ъ-Южный Урал” сообщили, что регион оказался в группе риска из-за ФАПа в селе Лысково Октябрьского района, проект которого до сих пор проходит госэкспертизу.

«Данная проблема решается совместно с другими ведомствами на региональном и федеральном уровне. Дополнительное финансирование не потребуется»,— сообщили в пресс-службе минздрава области. В министерстве строительства и инфраструктуры региона уточнили, что положительное заключение госэкспертизы по объекту планируется получить до конца октября, а в ноябре заключить контракт на строительство.

Всего, по данным минздрава региона, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» до конца этого года на Южном Урале планировалось построить 13 ФАПов. Из них три уже ввели в эксплуатацию, девять находятся на стадии строительства и заключения контрактов. На реализацию программы из федерального бюджета направлено 53,6 млн руб.

Проблема доступности медицинской помощи является одной из самых острых в Челябинской области. Так, во время рабочих поездок главы региона Алексея Текслера по муниципалитетам большинство жалоб от жителей поступало именно по поводу невозможности получить первичную помощь. В ряде населенных пунктов ФАПы были закрыты в процессе оптимизации системы здравоохранения, в других они не работают по причине отсутствия медработников. По данным правительства региона, за последние три года в Челябинской области закрылся 21 ФАП, при этом из 659 существующих 130 не работают, в том числе 88 по причине отсутствия медицинских работников. И-за дефицита кадров фельдшеры совмещают работу в двух и более пунктах, а в 106 ФАПах должности заведующих исполняют медсестры. Помимо этого, 15–10% зданий пунктов находятся в аварийном состоянии.

«Сегодня приоритет — развитие первичной медико-санитарной помощи. Этим мы займемся в первую очередь. К сожалению, за последнее время этому вопросу не уделялось надлежащее внимание, и мы видим, особенно в сельской местности, как снизилось и качество, и доступность первичного обслуживания жителей»,— заявлял ранее господин Текслер.

Сейчас в регионе действует программа по восстановлению фельдшерско-акушерских пунктов. Так, в этом году кроме 13 объектов, строящихся в рамках нацпроекта, планируется ввести в эксплуатацию еще 11 по госпрограмме капитального строительства в Челябинской области. До 2024 года власти региона обещают построить 100 ФАПов. Повышение доступности первичной медпомощи в качестве приоритетной задачи поставил губернатор и перед новым министром здравоохранения региона Юрием Семеновым, назначенным 11 октября.

Всего в рамках национального проекта «Здравоохранение» в России в 2019 году планируется построить около 400 ФАПов в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 200 человек.

Юлия Гарипова