Сотрудники Следственного комитета провели обыски по месту регистрации и адресу фактического проживания видеографа штаба Алексея Навального в Челябинске Юрия Прудникова. Его допросили по делу о легализации незаконных доходов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). По словам координатора штаба Максима Лапина, у молодого человека «искали 75 млн руб.». Сам Юрий Прудников рассказал, что следователь интересовался, есть ли у него финансовые активы и биткойн-кошелек. В пресс-службе управления Следственного комитета России по Челябинской области не располагают информацией о причине обыска у сторонника оппозиционного политика.



В Челябинске прошел обыск в квартирах, где прописан и проживает видеограф городского штаба Алексея Навального Юрий Прудников. По его словам, сначала сотрудники следственной группы пришли в дом, где зарегистрирован господин Прудников, там живет его бабушка. Женщина, по словам координатора штаба Максима Лапина, «сильно перепугалась». Юрий Прудников приехал на место, его задержали, повезли в квартиру, где он фактически проживает. Там тоже был проведен обыск. После этого активиста доставили на допрос в управление СКР по Челябинской области. Следователь Олег Заварухин в течение 40 минут беседовал с господином Прудниковым, после этого у него изъяли все банковские карты и отпустили. «Искали пресловутые 75 миллионов»,— отметил господин Лапин.

Сам Юрий Прудников заявил, что проходит свидетелем по уголовному делу о легализации незаконных доходов ФБК. Его допрашивали о личных финансовых активах, интересовались, есть ли у него биткойн-кошелек. «Я фактически являюсь свидетелем, исходя из тех документов, которые я видел. Вопросы были странные, связанные с тем, какие у меня финансовые активы, имеется ли у меня биткойн-кошелек. Также вопросы касались Алексея Навального, Волкова (Леонида.— “Ъ-Южный Урал”) и ряда неизвестных мне фамилий. По поводу организации штаба: кто координирует, откуда получается финансирование, что за помещение»,— рассказывает господин Прудников на видео в Instagram челябинского штаба. Задержанный не стал свидетельствовать против себя, воспользовавшись положением 51 статьи Конституции РФ.

У старшего помощника руководителя челябинского СКР по взаимодействию со средствами массовой информации Владимира Шишкова нет информации о том, на каком основании сотрудники ведомства проводили обыск у Юрия Прудникова. Также ему неизвестно, по какому делу и в каком статусе проходит сотрудник штаба Алексея Навального в Челябинске. Господин Шишков не знает, появится ли эта информация в течение дня или позже.

Также во время обыска в московском офисе ФБК был задержан бывший координатор челябинского штаба Алексея Навального Борис Золотаревский. Сейчас он живет в столице и продолжает работать в рядах сторонников политика. Пока люди в масках проводили следственные мероприятия, господина Золотаревского держали в припаркованной возле офиса «Газели». В своем telegram-канале он сообщил, что охранявший его сержант «угрожал применить физическую силу и отобрать телефон». Через час активиста отпустили.

Следственные мероприятия в квартирах и штабах сторонников Алексея Навального 12–15 октября прошли в 30 городах России. Полицейские изымают «предметы и документы, имеющие значение для расследования». Нескольких сотрудников ФБК вызвали на допросы. По ходатайству СКР суд арестовал счета ФБК в банках. Следственные действия ведутся в рамках уголовного дела об отмывании 1 млрд руб. Позднее следователи, проводившие оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, оперировали уже суммой в 75 млн руб. Начальник московского штаба Алексея Навального Леонид Волков говорил “Ъ FM”, что СКР счел отмыванием конвертацию биткойнов, которые жертвовали оппозиционерам на проведение президентской кампании в 2018 году.

Карина Кальярова