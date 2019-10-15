Соучредитель Красногорского мотоклуба «Ночные волки» получил пост заместителя полпреда Башкирии в Москве

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил нового заместителя полномочного представителя республики при президенте России в Москве. Эту должность указом от 15 октября получил Александр Бутенко — один из соучредителей красногорского мотоклуба «Ночные волки». Напомним, что господин Хабиров до назначения в Башкирию возглавлял администрацию подмосковного Красногорска.

По данным kartoteka.ru, Александр Бутенко с 2015 года также является соучредителем фонда поддержки патриотических сил «Ночные волки» с регистрацией в Красногорске. В 2014 году возглавлял в Красногорске управление по безопасности и защите населения, позже занял должность заместителя главы администрации по безопасности и защите населения. Главным принципом в своей работе называл «безопасности много не бывает».

Ирина Самойлова