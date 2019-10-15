«Задача ЦБ — минимизировать системные риски»

Потери России от дедолларизации оценили в почти $8 млрд за год. Процесс предполагает, что страна будет постепенно сокращать долю американской валюты в резервах. Как подсчитал Bloomberg, Центробанк, вкладываясь взамен в слабые евро и юань, упустил укрепление доллара на 6,5%. Таким образом, регулятор потерял возможность увеличить валютные запасы почти на 4%. Впрочем, у Банка России и не было задачи обеспечить прибыль, объясняет экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

— Недавно был опубликован отчет Центрального банка об инвестиционной деятельности по итогам первого квартала. В нем сказано, что потери от валютных операций, от изменений курса, не 8, а $20 млрд на самом деле. Здесь необходимо учитывать, что у Центрального банка нет цели получить или извлечь прибыль из своих операций. То, что происходило в прошлом году, когда ЦБ решил уйти из американских казначейских облигаций и уменьшить долю доллара в резервах, объяснялось геополитическими факторами нефинансового характера. То есть они делали это, уменьшая системный риск, который был заложен в российских резервах. Конфронтация с Соединенными Штатами могла привести к тому, что эти доллары могли просто пропасть. Так, они их диверсифицировали.

Уведя приблизительно $90 млрд из казначейских облигаций, российскому Центральному банку пришлось их конвертировать в единую европейскую валюту и в китайскую валюту. Курс евро к доллару за это время упал процентов на 6-7 — естественно, здесь потери, если в доллары пересчитывать. В европейских облигациях ЦБ получает минус 25-27 базисных пунктов, судя по их отчетности. Таким образом, около 2% потери и недополученная прибыль от того, что ушли из долларов. Юань за это время к доллару упал, то есть тоже 6% потери. Отсюда, собственно, эти цифры и возникают: если в доллары все пересчитывать, то будет минус у Центрального банка.

Но Центральный банк не ставит своей задачей получить какую-то прибыль. Его задача — минимизировать системные риски. Он с ней прекрасно справился.

Очень много и активно Центральный банк критиковали за то, что золото покупали в самом низу, когда оно стоило $1,1-1,2 тыс. за унцию — сейчас $1,5 тыс. Центральный банк здесь получает чистый плюс, просто доля золота у нас пока относительно не очень большая, поэтому это и не перевесило минусы от операций на валютном рынке.