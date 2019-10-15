РосРАО представило планируемые к применению технологии для переработки отходов в Камбарке

Технологические решения по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов первого и второго классов опасности, которые будут применяться при перепрофилировании комплекса в Камбарке, представили сегодня во время обсуждения с экспертами в Удмуртии. Совещание прошло на территории комплекса, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

По словам первого заместителя гендиректора по развитию ФГУП «РосРАО» Максима Королькова, на создаваемых предприятиях будут применены технологии, «отвечающие самым жестким современным требованиям, но при этом апробированные и неоднократно подтвердившие свою безопасность и эффективность».

При перепрофилировании комплекса по обращению с отходами первого и второго классов опасности в Камбарке будут применяться три вида технологических решений — физико-химическая обработка, высокотемпературное обезвреживание, а также решения для ртутьсодержащих отходов. Представители предприятия отметили, что технологии будут замкнуты в единый производственный цикл, отходы от одних стадий будут являться сырьем для других, что позволит исключить захоронение отходов на объекте. Инфраструктура существующего объекта исключает сброс сточных вод на рельеф и водоемы.

Участники совещания отметили, что использовать новые способы переработки отходов необходимо для металлургической, машиностроительной, химической промышленности и оборонного производства. «Технологическое обезвреживание промышленных отходов на основе высокотемпературных технологий широко применяется в странах ЕС и зарекомендовало себя как наиболее безопасное», — рассказала руководитель отдела продаж в России, на Украине и СНГ, OSCHATZ Energy and Environment GmbH Мария Ипатова-Арендт.