Население Грузии сокращается

Правительственное агентство Грузстат опубликовало данные исследования демографии, из которых следует, что с момента провозглашения независимости в 1991 году население страны неуклонно сокращается. Эта тенденция сохраняется и в последние годы: в конце 2018-го в Грузии жили 3 729 600 человек, а к сентябрю 2019-го года численность населения сократилась до 3 723 500 человек.

Основной причиной отрицательной демографической динамики считается снижение рождаемости и отток населения, особенно после отмены визового режима с ЕС: Многие жители страны, воспользовавшись «безвизом», предпочитают уехать в Европу, где пытаются найти работу или получить убежище.

Еще более драматичная картина складывается, если проследить за динамикой с 1989 года, когда в Грузинской ССР была проведена последняя за советское время перепись населения. 30 лет назад в республике проживало 5,4 млн человек. И если даже вычесть из этого числа жителей Абхазии и Южной Осетии (в сумме около 600 тыс. человек), которые сейчас уже не учитываются, получается, что с 1989 по сегодняшний день Грузия «потеряла» более миллиона человек.

Георгий Двали, Тбилиси