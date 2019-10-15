В 2019 году в Екатеринбурге ликвидировано 18,4 тысяч кубометров несанкционированных отходов

С начала 2019 года на полигоны было вывезено 18,4 тыс. куб. м отходов с несанкционированных свалок в Екатеринбурге. Как уточнила и.о. директора ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова на комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию гордумы, всего было убрано 175 свалок, еще три известные им скоро будут ликвидированы.

После доклада депутат думы Дмитрий Сергин поинтересовался, не считает ли руководитель предприятия, что «мусорная реформа» провалена, учитывая количество несанкционированных свалок. «Одним из основополагающих постулатов реформы было то, что у нас должны быть созданы экономические условия, чтобы эти несанкционированные свалки не появлялись. Мы создаем идеологию, когда люди платят за вывезенный мусор. Сейчас мы видим, что эта идеология не случилась. Свалки как были, так и остаются. Какого-то улучшения не видно»,— пояснил он.

По мнению госпожи Зубовой, утверждать то, что «мусорная реформа» не реализовалась, еще рано, так как прошло всего девять месяцев с начала ее реализации. «И несанкционированные свалки в том числе были следствием и ее начала. Жители города и коммерческие организации, которые не привыкли оплачивать услуги, как раз эти свалки образовывали. Большое количество свалок появлялось в садовых товариществах из-за отсутствия контейнерных площадок»,— отметила она, добавив, что сейчас налажена договорная кампания и ведется оборудование мест накопления отходов.

Напомним, 1 января российские регионы перешли на новую систему обращения с отходами, по которой теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, которые были выбраны в результате конкурсов. В Восточной зоне одним из трех регоператоров была выбрана «Спецавтобаза».