Harley-Davidson прекратила производство своего первого электромотоцикла

Компания Harley-Davidson остановила производство своего первого электрического мотоцикла и прекратила его поставки покупателям из-за выявленной неисправности в системе зарядки двигателя, сообщает The Wall Street Journal.

Компания попросила клиентов, уже получивших мотоцикл LifeWire, не использовать для подзарядки обычные розетки в квартирах, а заряжать его только в дилерских центрах Harley-Davidson. При этом производитель отметил, что езда на электромотоцикле компании безопасна. Что касается неисправности в системе зарядки, сейчас специалисты компании выясняют ее причины. Когда производство мотоцикла возобновится, в компании не уточнили.

Электрические мотоциклы представляют особую важность для Harley-Davidson на фоне падения продаж традиционной мототехники в США и сохраняющейся тенденции к ухудшению финансовых результатов в самой компании. Так, по итогам второго квартала нынешнего года чистая прибыль производителя упала до $195,6 млн — с $242,3 млн, зафиксированных годом ранее. Кроме того, компания была вынуждена снизить прогноз по поставкам по итогам года.

LifeWire поступил в продажу осенью и доступен пока только в США и странах Западной Европы. Cтоимость — $30 тыс. Время полной зарядки в дилерских центрах Harley — около 60 минут, в домашних условиях мотоцикл заряжается примерно 10 часов.

Кирилл Сарханянц