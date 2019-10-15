В Нижнем Новгороде пенсионерка отдала мошенникам более €5 тыс. за снятие порчи

В полицию поступило заявление 78-летней жительницы Московского района Нижнего Новгорода, которая отдала псевдоцелительницам €5 тыс. (около 350 тыс. руб.) и еще 80 тыс. руб. за магический ритуал по снятию порчи. В нижегородском управлении МВД возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 159 УК РФ, разыскиваются две мошенницы.

Как сообщает ведомство, лжецелительницы пришли в квартиру к пенсионерке, когда та была одна. обратиться в полицию ее убедили родственники. В связи с этим ГУ МВД рекомендуют гражданам прекращать разговоры с посторонними, когда речь заходит о мистических заболеваниях и ритуалах, а также не заключать сделки с незнакомыми людьми и не принимать поспешных решений.

Анастасия Еремина