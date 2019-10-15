Правоохранительные органы подтвердили уголовное дело против экс-главы Челябинской области

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила подтверждение от правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В отношении Бориса Дубровского действительно возбуждено уголовное дело. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах»,— сказал собеседник агентства.

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в курсе уголовного дела, возбужденного по итогам поверки службы дорожного строительства Челябинской области, где упоминается экс-губернатор. «Насколько я знаю, уголовное дело возбуждено. Насколько я могу знать, оно активно расследуется»,— сказал господин Артемьев (цитата по ТАСС).

Адвокат господина Дубровского Рустам Курмаев также рассказывал, что в проверке фигурирует имя бывшего губернатора, но возбуждение уголовного дела отрицал. «Нас никто не вызывал для дачи пояснений. Если уголовное дело возбуждается, то человек об этом уведомляется. Мой клиент ни о чем таком не был уведомлен»,— сказал адвокат.

Напомним, об уголовном преследовании Бориса Дубровского ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов 11 октября. По его словам, речь шла о хищении бюджетных средств на сумму более 20 млрд руб. в 2016–2018 годах. Дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) принято к производству следственным департаментом МВД РФ.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ” «Челябинский губернатор злоупотребил с дорогой».