Убившим многодетную мать в Псебае молодым людям вынесли приговор

Сегодня, 15 октября, Краснодарский краевой суд на выездном заседании в Мостовском районе вынес приговор молодым людям, признанным виновным в убийстве 40-летней многодетной матери в поселке Псебай. Как сообщили в органах гособвинения, 21-летнему Сергею Никифорову назначено 19 лет строгого режима с штрафом в 20 тыс. руб., 18-летнему Максиму Бондаренко — 9 лет 11 месяцев воспитательной колонии со штрафом в 5 тыс. руб.

Они признаны виновными в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (ч. 2 ст. 131 УК РФ и ч. 2 ст. 132 УК РФ), причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему группой лиц (ч. 3 ст. 111 УК РФ), а также убийстве группой лиц, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера (ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в СК РФ.

Как ранее сообщал „Ъ-Кубань“, зверское убийство 40-летней Натальи Дмитриевой произошло в Псебае в ночь на 14 мая. Тело женщины с многочисленными ранами было обнаружено недалеко от кафе «Ивушка», где, по версии следствия, накануне вечером компания молодых людей распивала спиртное, а также находилась сама потерпевшая. Наталья якобы знала подростков, поэтому позволила проводить ее до дома. Возле дома по улице Первомайской, 238 молодые люди, находящиеся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поочередно нанесли Наталье Дмитриевой не менее 19 ударов руками и камнем, затем изнасиловали потерпевшую, после чего задушили. Бондаренко на момент преступления было 16, а Никифорову — 20 лет.

Кроме того, к незначительным срокам осуждены двое знакомых убийц из Псебая. Так, как было озвучено в зале суда, еще до описанных выше событий Б. совместно с 18-летним К. возле гостиничного комплекса «Псебай» открыто похитили куртку у ранее незнакомого им 16-летнего парня. К. Признан виновным за групповой грабеж (ч. 2 ст. 161 УК РФ) и осужден к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Также, Сергей Никифоров с 21-летним Романом Красовым 2 апреля 2018 года похитили имущество на сумму свыше 100 тыс. руб. из находящегося в Краснодаре салона красоты «Милена». Красов осужден за грабеж к полутора годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима;

Как сообщили в Краснодарском краевом суде, судебный процесс длился более 9 месяцев. За это время судом было изучено и исследовано 35 томов уголовного дела, допрошено более 60 свидетелей и 3 потерпевших по делу. Слушания проходили в закрытом режиме. Приговор не вступил в законную силу.

Дмитрий Михеенко