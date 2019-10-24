«XXI век станет веком тюркского мира»

Об отце «Я много раз слышал: "Его ведет отец" или "Если бы Гейдар Алиев не был президентом, Ильхам не достиг бы этого". Что я на это скажу? Преемственность власти в каждой стране очень важна. Поэтому для Гейдара Алиева естественно было беспокоиться о своем преемнике. Кроме того, он заранее начал готовить преемника. Мой отец шаг за шагом передавал мне свой политический опыт, рассказывая, как поступать в различных ситуациях». 23 декабря 2007 года в статье «Мои университеты», опубликованной в газете «Азербайджан».

О Нагорном Карабахе «Мы живем в условиях войны. Она еще не закончена, и мы каждый миг должны быть готовы к освобождению от оккупации родных земель. Уверен, что этот день наступит и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность». 26 июня 2019 года на встрече с курсантами военного лицея имени Джамшида Нахчыванского в Баку.

О жене «Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана... Она профессионал, опытный и принципиальный человек, гуманист» 21 февраля 2017 года во время представления первого вице-президента Совбезу Азербайджана.

О евроинтеграции «Некоторые говорят, что дабы понравиться кому-то или обосновать донорские деньги мы должны интегрироваться в Европу. Спрашивается, в какую Европу мы должны интегрироваться? Сегодняшняя Европа у нас перед глазами… Мы должны интегрироваться туда, интегрироваться в кризис?! Должны интегрироваться туда, где говорят "стоп мусульманам"?! Мы должны интегрироваться в общество тех, кто применяет в отношении беженцев-мусульман двойные стандарты?! Мы должны интегрироваться в общество тех, кто держит мусульман в клетках?!» 7 октября 2016 года на заседании правительства республики.

О тюркском мире «Наша братская связь (с Турцией.— “Ъ”) устойчива, и реализуемые проекты подтверждают это: братство, дружба между нами будут вечными, XXI век станет веком тюркского мира». 13 ноября 2013 года в ходе брифинга с премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

О распаде СССР «СССР в качестве большого государства существовал исключительно за счет правильно проводимой национальной политики. Но руководившие после 1985 года СССР лица, или не осознавали свою ответственность, или намерено предприняли ущербные шаги, среди которых отсутствие своевременного наказания сепаратистов... После карабахского конфликта возникли другие столкновения, что привело к распаду страны. К сожалению, по сегодняшний день он (президент СССР Михаил Горбачев — “Ъ”) не привлечен к ответственности за это и другие преступления». 10 мая 2017 года на мероприятии в Баку, посвященном дню рождения Гейдара Алиева.

О русском языке «Русский язык у нас также почитаем, как и в прошлом. Азербайджан никогда не поддержит тех, кто выбирает русский язык мишенью для своих атак». 2 декабря 2014 года в передаче «Мнение» на телеканале «Россия 24».

Об оппозиции «Оппозиция должна измениться. Эти пропахшие нафталином люди уже надоели народу… Обществу нужна здоровая, конструктивная оппозиция, способная привлечь внимание правительства к тем или иным вопросам, высказывающая в адрес правительства здоровую критику, а не та оппозиция, что забрасывает полицию камнями». 5 сентября 2004 года на пресс-конференции в Баку.

О критике «Freedom House считает, что Азербайджан не свободен, интернет частично свободен, за последние десять лет Азербайджан больше всех во всей Евразии отстает в демократическом управлении. Представляете? Это просто смешно и, наверное, не стоит комментировать. Freedom House является организацией, с которой наша страна никак не связана за ее проармянскую позицию и постоянные нападки на Азербайджан». 24 сентября 2016 года на встрече с делегацией Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан.