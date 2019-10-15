На «Первом канале» высмеяли опрос по храму в Екатеринбурге

Ведущие шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев высмеяли опрос о размещении храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Напомним, более 57% избирателей выбрали площадку бывшего Уральского приборостроительного завода, за территорию за Макаровским мостом отдали голоса 39% участников опроса. «И около 3% процентов пришедших на опрос испортили свои бюллетени. Ну как испортили… По привычке проголосовали за “Единую Россию”»,— дополнил итоги опроса господин Ургант в эфире программы.

В продолжение остроумия на тему опроса Дмитрий Хрусталев поинтересовался, не собираются ли в Екатеринбурге все-таки восстановить приборостроительный завод. «Конечно, его восстановят. И уже известно, где — в сквере напротив театра»,— пообещал Иван Ургант.

Напомним, опрос о размещении храма в Екатеринбурге прошел 13 октября. В нем приняли участие 97,1 тыс. человек вместо ожидаемых 200 тыс. жителей. Глава горизбиркома Вадим Антошин отметил, что подсчет результатов комиссия из 10 человек проводила в ручную на протяжении 13 часов. По его словам, нарушений во время голосования зафиксировано не было. Но независимые наблюдатели из «Голоса» заявили, что из-за действия «административного ресурса на опросных пунктах уже утром создаются очереди из людей, которые хотели отчитаться перед начальством о голосовании за храм на месте завода».

Согласно порталу администрации города, результаты опроса имеют рекомендательный характер, но ранее Александр Высокинский подчеркнул, что «волеизъявление станет прямым указанием строить собор в месте, выбранном жителями».

Анна Лапина