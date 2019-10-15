«Ласточку» запустят по двум новым маршрутам

Скоростные электропоезда «Ласточка» могут начать работу по двум новым маршрутам: Пермь — Краснокамск — Пермь и Пермь — Чусовой — Пермь. О возможности работы на этих направлениях заявил начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников во время рабочего совещания с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрием Пеговым и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Первая «Ласточка» может отправиться в Краснокамск в 2020 году.

«Пермский край, как и вся страна, переходит на „Ласточки“. Когда на направлении появляется „Ласточка“, мы видим, насколько увеличивается пассажиропоток. Люди пересаживаются с автомобилей, автобусов, потому что это удобно. Мы и дальше будем с коллегами из РЖД расширять эту практику. Край заинтересован в том, чтобы „Ласточки“ выходили на новые маршруты»,— сообщил губернатор.

Скоростные электропоезда «Ласточка» начали работу в Прикамье 1 ноября 2018 года. Два состава по пять вагонов обслуживают два маршрута: Пермь — Верещагино и Пермь — Кишерть.