«Роснано» договорилось о продаже пакета ГК «Новомет» инвесторам из Саудовской Аравии

«Роснано» и консорциум инвесторов (РФПИ, Saudi Aramco, суверенный фонд Королевства Саудовской Аравии PIF) объявили о согласовании обязывающей документации по продаже 30,76% ГК «Новомет». Об этом сообщил глава «Роснано» Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook.

В июне 2018 года стало известно о том, что РФПИ совместно с Saudi Aramco и суверенным фондом Саудовской Аравии ведут переговоры о покупке доли «Роснано» в «Новомете». «Роснано» выставило на продажу свою долю в 30,76% в июле 2016 года. Американская Halliburton подала в ФАС ходатайство о покупке 100% компании. Сделка оценивалась в $1 млрд, но была отменена из-за санкций США. Позже ФАС вынесла решение, что Saudi Aramco и РФПИ обязаны согласовать покупку доли в «Новомете» с правительством.

ГК «Новомет» занимается производством и сервисом нефтепогружного оборудования для добычи, в частности систем поддержания пластового давления. По словам Максима Перельмана, основатели компании владеют долей 49,9%, «Роснано» — 30,76%, остальное у инвестфондов Baring Vostok и Russia Partners. В прошлом году «Новомет» получил рекордные показатели по прибыли, хотя еще два года назад компания фиксировала убыток на фоне низких цен на нефть, отмечает глава «Новомета».

Выручка «Новомета» за 2018 год выросла на 13,5%, до 23 млрд руб., и, согласно его стратегии, к 2022 году она должна достигнуть $1 млрд. Максим Перельман рассказал “Ъ-Прикамье”, что 50% российских заказов приходится на «Роснефть» и «Газпром нефть».