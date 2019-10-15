Глава Хакасии поддержал идею присвоить имя погибшего мэра Абакана лицею и улице

Глава Хакасии Валентин Коновалов поддержал идею назвать лицей и улицу в Абакане именем главы города Николая Булакина, погибшего накануне в автомобильной аварии. «Вчера жители города предложили назвать открывшийся лицей в Абакане именем Николая Генриховича. Полностью поддерживаю эту идею. Более того, одна из улиц должна носить его имя. Это заслужено. Он как настоящий гражданин много сделал для города и республики»,— сказал господин Коновалов, которого цитирует его пресс-служба.

Напомним, днем 14 октября глава Абакана Николай Булакин погиб в автоаварии на объездной дороге Минусинска (Красноярский край). Господин Булакин на личном Ford Explorer не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Удар был такой силы, что от водительского места почти ничего не осталось.

За четыре часа до трагедии Николай Булакин открыл новое здание абаканского лицея, который и предлагают переименовать местные жители в честь погибшего главы города. Этот лицей, по информации пресс-службы главы Хакасии, стал первым образовательным учреждением, построенным в республике в рамках нацпроекта «Образование». Общий бюджет строительства составляет 865 млн руб. Из них почти 675 млн руб. федеральных средств, еще около 190 млн руб. выделено из городского бюджета. Строительство объекта лично контролировал Николай Булакин.

О трагической гибели Николая Булакина читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Мэр Абакана не справился с управлением»

Илья Галагуз