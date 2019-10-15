Металлобрабатывающий завод «Перфоград» стал резидентом ОЭЗ «Центр»

Экспертный совет по размещению инвестпроектов в особой экономзоне промышленно-производственного типа «Центр» под Воронежем под председательством губернатора Александра Гусева присвоил статус резидента ОЭЗ ООО НПО «Перфоград». Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Как рассказали “Ъ-Черноземье” в компании, за 365 млн руб. на участке 2 га планируется строительство завода перфорированного металла. Оно будет вестись тремя очередями: в первой очереди — запуск первой перфорационной линии и вспомогательного оборудования, в остальных — расширение производственных мощностей, складов металла и готовой продукции. Проект планируется реализовать до июня 2023 года. Срок окупаемости в компании оценивают в шесть лет и четыре месяца.

Инициаторы проекта уже производят аналогичную продукцию через ООО «Перфоград» в Воронеже. В этой компании ранее возник корпоративный конфликт — держатель 50% ООО Константин Ильин выступал поручителем для близкого «Перфограду» известного промышленника Олега Малышева и теперь оказался под угрозой банкротства якобы из-за долгов уже бывшего партнера перед энергетиками. Впрочем, в ОЭЗ инвесторы используют вновь созданное чистое от долгов юрлицо, в котором уже нет этого бенефициара.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников