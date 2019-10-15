ГИБДД: в 2020 году изменятся правила сдачи экзамена на права

Глава управления надзорной деятельности ГИБДД РФ, полковник полиции Роман Мишуров в ходе обсуждения изменений правил проведения экзаменов с руководителями подразделений региональных ГИБДД в Екатеринбурге анонсировал принципиальные изменения сдачи экзаменов на права, которые вступят в силу с октября 2020 года.

В частности, экзамен не будет делиться на две части — автодром и город. Все маневры и навыки водитель будет демонстрировать инспектору в реальных условиях. На закрытой территории курсант будет показывать заезд в бокс, параллельную парковку, разворот в ограниченном пространстве и остановку и движение на подъем. А в городе курсанту придется ездить по новому для него маршруту. «Сейчас зачастую присутствует заучивание маршрута, так как они заранее известны и их всего три. По новым правилам, маршруты будут свободными — будет определены лишь границы квартала в рамках которого курсант будет двигаться так как попросит инспектор»,— пояснил полковник Мишуров. Кроме того, будет снято ограничение обучения на автомагистралях, чтобы курсант учился двигаться в потоке транспорта не со скоростью 40 км в час.

Игорь Лесовских