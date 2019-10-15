Генеральным директором Заволжского моторного завода назначен Руслан Горевой

Генеральным директором ПАО «Заволжский моторный завод» (ЗМЗ, Заволжье, входит в группу Sollers) назначен Руслан Горевой, говорится в сообщении предприятия. Господин Горевой сменил на руководящей должности прежнего гендиректора Максима Соловьева, работавшего в статусе гендиректора с июня 2018 года.

Решением совета директоров ЗМЗ Руслан Горевой сможет совмещать должность гендиректора ЗМЗ с руководящими позициями в других организациях. По информации завода, в разные годы он работал на ОАО «Кировский завод», GM-AVTOVAZ (совместное предприятие General Motors и АвтоВАЗ) и ПАО «АвтоВАЗ» альянса Renault – Nissan.

В октябре 2017 года господин Горевой был назначен директором по качеству ООО «УАЗ», а 1 мая 2018 года стал операционным директором компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ЗМЗ» было зарегистрировано в 1992 году в Заволжье. Уставный капитал составляет 150,3 млн руб. Основным видом деятельности является производство двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств Бенефициаром числится Вадим Швецов. 94,98% долей принадлежат ООО «Ульяновский автозавод». В 2018 году «ЗМЗ» получил статус индустриального парка. По итогам года при выручке в 1 млрд руб. прибыль составила 174,3 млн руб.

Владимир Зубарев