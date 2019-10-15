На Перми II может быть построен второй пешеходный переход

Сегодня губернатор Пермского края Максим Решетников и Дмитрий Пегов, замгендиректора ОАО «РЖД», курирующий вопросы пассажирского комплекса, в Перми провели совещание по поводу строительства транспортно-пересадочного узла Пермь II, а также реконструкции ремонтного депо, в котором обслуживаются электропоезда «Ласточка».

По итогам совещания господин Пегов сообщил, что РЖД рассматривает возможность реконструкции этого депо, чтобы улучшить качество обслуживания и ремонта поездов. Максим Решетников заявил, что для края очень важно сохранить 430 рабочих мест, которые созданы в этом депо.

На совещании стороны определились также, где будет прокол через Транссиб для новой трамвайной линии. В ходе строительства нового ТПУ краевые власти предложили РЖд запроектировать еще один пешеходный переход через железнодорожную магистраль.

Журналисты попросили господина Пегова прокомментировать предстоящее закрытие четырехкилометрового участка железной дороги между станциями Пермь I и Пермь II. Сейчас в Минтрансе РФ готовится приказ о закрытии. Ожидается, что это произойдет с 1 декабря 2019 года.

Господин Пегов заявил, что в крае принято решение о закрытии участка, но при этом отказался назвать сроки. Он выразил мнение, что движение скоростных трамваев, которое будет открыто на месте железнодорожного движения, «впишется» в городскую среду и пермяки не потеряют в качестве.