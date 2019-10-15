Виртуальный оператор Сбербанка набрал 0,5 млн абонентов

Абонентская база виртуального мобильного оператора (MVNO) «СберМобайл» достигла 500 тыс. человек, сообщили “Ъ” в пресс-службе Сбербанка. MVNO-проект Сбербанка на сети Tele2 был запущен под брендом «СберМобайл» 26 сентября 2018 года, прежде он работал под названием «Поговорим». В августе 2017 года оператор стартовал в Санкт-Петербурге, а в начале 2018-го — в Москве.

Как писали в августе 2019 года «Ведомости» со ссылкой на презентацию Сбербанка для инвесторов и пресс-службу учреждения, на декабрь 2018-го у «СберМобайла» было 85,9 тыс. активных абонентов. Выручка юридического лица оператора «Сбербанк-телеком» по итогам 2018 года, по данным Kartoteka.ru, составила 362,4 млн, чистый убыток — 247,9 млн руб.

Подробнее о запуске мобильного оператора читайте в публикации “Ъ” «Сбербанк разговорился».

Дмитрий Шестоперов