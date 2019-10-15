Руководителем агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии стал Александр Валов

15 октября, вторник
Александр Валов назначен руководителем агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии. Об этом сегодня сообщили представителям СМИ.
До настоящего времени господин Валов был руководителем издания «Коммерсантъ-Удмуртия», известен как медиаменеджер, запустивший ряд информационных ресурсов и рекламных интернет-проектов таких, как газета «Business Class. Удмуртия», Udm-info, «Медиа Агентство».
Напомним, пост руководителя агентства печати и массовых коммуникаций освободился после отставки Алексея Воронцова в начале февраля. Господин Воронцов занимал эту должность с момента создания агентства в 2014 году.