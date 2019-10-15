Мост в Сарапуле закрыли на реконструкцию

С 15 октября в Сарапуле начинается реконструкция путепровода по улице Гончарова. Проезд по сооружению будет полностью закрыт как для легкового, так и для грузового автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба миндортранса Удмуртии. Объезд для грузового транзитного транспорта определен по маршруту Малая Пурга — Кечево — Киясово — Костино —Камбарка. Для легкового транспорта движение в сторону мкрн «Элеконд» будет организовано по ул. Азина и далее через мкрн «Южный».

До конца года планируется демонтаж существующего пролетного строения, устройство основания, а также проведение транспортировки и сборки нового. В результате реконструкции моста вместо старого трехпролетного железобетонного будет установлено металлическое однопролетное строение на свайном основании, протяженностью 42 м. После реконструкции путепровод будет соответствовать всем требованиям организации безопасного движения — его ширина составит 9,5 м, будут устроены проезжая часть с двухсторонним движением по две полосы в каждом направлении, а также пешеходный тротуар шириной 1,25 м. К маю 2020 года планируется запустить движение по мосту в однополосном реверсивном режиме.

В этом году на реконструкцию моста выделено 95 млн руб. из федерального бюджета и 8,9 млн руб. из регионального. В 2020 году на завершение работ будет направлено еще 129,9 млн руб. Всего стоимость проекта составит 233,87 млн руб. На полную реализацию проекта потребуется один год — с октября 2019 по октябрь 2020 года).