СМИ: экс-советница Трампа дала показания в рамках процедуры импичмента

Бывшая советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл в рамках процедуры импичмента главы государства рассказала о встрече, где поднимался вопрос о расследовании, связанном с бывшим вице-президентом Джо Байденом и его сыном. О даче показаний госпожи Хилл сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Встреча, на которой присутствовали госпожа Хилл, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, некоторые другие представители американской администрации и посол США при ЕС Гордон Сондленд, состоялась 10 июля.

По словам советницы, именно господин Сондленд поднял вопрос о расследованиях, его прокомментировали другие участники встречи. После этого госпожа Хилл и господин Болтон решили покинуть совещание, так как побоялись, что разговор может быть записан. Советник по нацбезопасности посоветовал госпоже Хилл обратиться к адвокату Совета национальной безопасности США Джону Айзенбергу из-за случившегося.

Советница президента утверждает, что американский посол при ЕС координировал свои действия по вопросу расследования с и. о. шефа аппарата Белого дома Миком Малвейни, а адвокат президента Руди Джулиани прилагал усилия для обхода правительственных процедур для того, чтобы заставить Украину провести расследование.

Ранее в рамках процедуры импичмента демократы Палаты представителей США направили повестку министру энергетики Рику Перри с требованием предоставить документы для процесса, связанные с подготовкой его министерства к июльскому телефонному разговору Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Показания также дала бывший посол США в Киеве Мэри Йованович. По информации CNN, показания должен дать и бывший советник Госдепартамента США Майкл Маккинли, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент и господин Сондленд.

Напомним, о процедуре импичмента президенту США заговорили после телефонного разговора между украинским и американским президентами. В ходе него Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США и конкурента господина Трампа на президентских выборах 2020 года.

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