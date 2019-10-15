Более 5 000 человек стали участниками «Система Fest» в Республике Башкортостан

Волонтер фестиваля, ведущий инженер ДМТС ООО «Башкирэнерго» Ильдар Рыскулов знакомит детей с программой мероприятия

Более 5 000 человек стали участниками масштабного социокультурного фестиваля «Система Fest» в Республике Башкортостан. Фестиваль, организованный благотворительным фондом «Система» (оператор социальных инвестиций АФК «Система») при поддержке Правительства Республики Башкортостан в партнерстве с АО «Башкирская электросетевая компания», прошел с 29 сентября по 10 октября в 5 городах региона, представив около 100 культурных, развлекательных и познавательных мероприятий для детей и взрослых. В рамках фестиваля БФ «Система» оказал благотворительную помощь детским социальным и образовательным организациям на сумму более 3 млн рублей.

Открылся фестиваль «Система Fest» 29 сентября в Уфе всероссийской акцией «Культурный выходной». В этот день 2 700 человек смогли бесплатно посетить экскурсии, мастер-классы, а также познакомиться с известными экспозициями и выставками, представленными крупнейшим музеем региона - Башкирским государственным художественным музеем им. М.В. Нестерова.

С 30 сентября по 3 октября к «Система Fest» присоединились еще четыре города - Благовещенск, Бирск, Ишимбай и Мелеуз. БФ «Система» совместно с партнерами фестиваля представил насыщенную и разнообразную программу. Участники фестиваля смогли посетить мобильный планетарий, где прошли кинопоказы о звездах и тайнах космических глубин, принять участие в экскурсии по мобильной выставке репродукций работ И.К. Айвазовского из коллекции Русского музея, стать участниками ремесленных и образовательных мастер-классов и тематических квестов. За дни фестиваля Мобильный планетарий принял около 1000 гостей.

«За две недели «Система Fest» побывал в пяти городах Республики Башкортостан, где мы провели свыше 100 культурных, образовательных и научных активностей для детей и взрослых, - комментирует президент Благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская. – Жители региона вовлеклись в фестивальную программу с таким высоким энтузиазмом, что в некоторых городах мы увеличили количество лекций и мастер-классов, чтобы принять участие в них смогли все желающие. На сегодняшний день это, безусловно, самый масштабный и значимый фестиваль в практике БФ «Система» по количеству мероприятий и насыщенности тематических направлений программы. Мы будем стремиться перенести этот опыт и на другие регионы России».

Полными залами и долгими аплодисментами встречали юные зрители кукольный спектакль «Приключение Эконешки» от партнеров фестиваля – Мобильного театра сказок МТС. Более 1000 учащихся общеобразовательных учреждений и пациентов Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья смогли посмотреть спектакль о бережном отношении к природе и о том, как с помощью гаджетов и современных технологий сделать мир чище и светлее. В ходе мастер-класса по кукловождению от волонтеров театра дети смогли попробовать себя в роли настоящих режиссеров или актеров кукольного театра. Кукловождение — это не просто развлечение и веселое времяпрепровождение, а целая методика с обучающим и воспитательным эффектом, которая помогает ребенку разобраться в основных социальных понятиях.

Более 50 школ республики стали участниками интеллектуальной викторины на знание основ электротехники и правил электробезопасности от АО «БЭСК». Каждая школа-победитель получила 10 компьютеров для оборудования компьютерных классов, а дети-участники, занявшие призовые места, и их педагоги получили подарочные карты в интернет-магазин.

«Выступив партнером «Система Fest», мы рады отметить масштабность и успех проведенного мероприятия. Отрадно также, что интеллектуальная игра «БЭСК ринг» вошла в число наиболее значимых мероприятий фестиваля и охватила регионы республики, - сказал председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов. - Фестиваль стал очередным шагом в развитии корпоративной социальной ответственности АО «БЭСК», укреплении партнерских отношений со всеми заинтересованными сторонами в Республике Башкортостан».

Почти 1000 школьников приняли участие в мастер-классах «Чудеса электричества» от сотрудников музея занимательных наук «Экспериментаниум» и «Playtronica». Дети в игровой форме проводили увлекательные опыты с электричеством, а также изучали инструменты для физического программирования. Около 500 школьников из Мелеуза, Ишимбая, Уфы, Благовещенска и Бирска участвовали в практических занятиях по физике, организованных научно-интерактивной лабораторией «Знаток». Ребята в игровой форме изучали электричество и основы электротехники.

«В Уфе проходит множество крупных мероприятий, но сотрудники благотворительного фонда АФК "Система" пошли дальше и провели в Башкортостане фестиваль в городах с небольшим населением - Мелеуз, Ишимбай, Бирск, Благовещенск. Жители этих городов не всегда могут доехать на культурное или образовательное мероприятие в Уфу. Благодаря фестивалю у детей из небольших городов региона появилась возможность получить новую, полезную информацию на местах», - прокомментировала заместитель министра образования Республики Башкортостан Гуллярия Ялчикаева.

Помимо культурно-развлекательных и интеллектуальных инициатив в рамках «Система Fest» прошли лекции по безопасности от добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в ходе которых более 300 детей узнали о том, как вести себя в общественных местах и действовать в кризисных ситуациях, как вести себя в лесу и как выбрать безопасный путь домой.

Партнер фестиваля - Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности - провел серию лекций и мастер-классов по профилактике буллинга в общеобразовательных организациях. Почти 500 учащихся общеобразовательных учреждений республики совместно со специалистами центра разобрали типичные ситуации, с которыми может столкнуться школьник любого возраста, а также проработали различные методики ведения коммуникации для предотвращения конфликтов внутри коллектива. Также специалисты провели интенсив для педагогов в рамках новой антибуллинговой программы «Каждый важен», представив им интерактивные методы профилактики травли в образовательной организации.

После завершения фестиваля детским социальным и образовательным организациям в городах проведения мероприятий БФ «Система» передал более 1000 экземпляров научно-популярной и художественной литературы для пополнения библиотечных фондов, комплекты кукольных театров, наборы для детского творчества, конструкторы, помогающие ребятам постичь основы электротехники и Мобильный планетарий в комплекте с лицензионными научными видеофильмами, который уже в ближайшее время сможет принимать гостей в Республиканском детском образовательном технопарке в Уфе.